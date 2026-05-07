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AP / ARCHIVO - Agentes escoltan a Joaquín "El Chapo" Guzmán a su llegada en avión al aeropuerto MacArthur de Long Island, en Ronkonkoma, Nueva York, el 19 de enero de 2017. Guzmán escribió una carta al juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, por aislamiento.

Asegura “El Chapo” Guzmán que no causó daño y responsabiliza al gobierno mexicano

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Publicado el

POR Redacción ADN / Staff.
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El exlíder del Cártel de Sinaloa envió una carta desde la prisión ADX Florence solicitando un nuevo juicio en Estados Unidos.

Florence, Colorado (ADN/Arturo Hernández) – Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera envió una carta al Tribunal del Distrito Este de Nueva York en la que afirmó que fue condenado injustamente y responsabilizó al gobierno mexicano de los crímenes violentos que se le atribuyen.

El exlíder del Cártel de Sinaloa permanece recluido desde julio de 2019 en la prisión federal ADX Florence, considerada una de las cárceles de máxima seguridad más estrictas de Estados Unidos.

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En la misiva, escrita en inglés y fechada los días 5 y 6 de mayo de 2026, Guzmán Loera sostuvo que las acusaciones en su contra estuvieron basadas en testimonios insuficientes y aseguró que no participó en actos violentos.

“El Gobierno mexicano fue responsable de todos los crímenes violentos. Yo no le hice daño a nadie”, señala el documento atribuido a Guzmán Loera.

El narcotraficante también cuestionó la actuación de fiscales estadounidenses durante el proceso judicial que derivó en su condena a cadena perpetua más 30 años de prisión.

En la carta solicita una apelación y un nuevo juicio, además de pedir ser trasladado nuevamente a México bajo el argumento de presuntas violaciones a sus derechos durante el proceso penal en Estados Unidos.

Guzmán Loera fue condenado en 2019 por cargos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y tráfico internacional de drogas, tras un juicio celebrado en Nueva York.

Actualmente cumple su sentencia bajo condiciones de aislamiento extremo en el penal ADX Florence, donde permanece confinado 23 horas al día en una celda de concreto con vigilancia permanente y contacto humano limitado.

“No tengo idea de por qué el Gobierno federal permitió que testificara contra mí ante la falta de evidencia para quitarme mi libertad”, agrega la carta.

La prisión federal donde permanece recluido cuenta con estrictos protocolos de seguridad, incluidas torres de vigilancia armadas, sensores de movimiento y monitoreo constante.

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