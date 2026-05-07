Aclara SSPM que patrulla hallada desmantelada no formaba parte de la corporación

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El vehículo localizado en La Joya habría pertenecido al esquema de arrendamiento vehicular de la administración de Armando Cabada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, aclaró que la patrulla localizada desmantelada en el fraccionamiento La Joya no formaba parte del parque vehicular actual de la corporación.

La unidad fue encontrada el martes en el cruce de las calles Zafiros y 2 de Abril, a espaldas del Consulado de Estados Unidos, en condiciones de abandono y parcialmente desmantelada.

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De acuerdo con el titular de la SSPM, el vehículo correspondía a una de las unidades arrendadas durante la administración municipal encabezada por Armando Cabada, dentro de un esquema de renta de patrullas implementado en 2018.

Muñoz Morales señaló que la patrulla ya no pertenecía a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por lo que actualmente se busca identificar a su propietario legal.

“No era una unidad activa de la corporación; se trata de un vehículo rentado desde administraciones anteriores”, explicó el funcionario.

El jefe policiaco indicó que el parque vehicular contratado en aquel periodo generó diversas versiones sobre el número total de unidades arrendadas, ya que algunas cifras señalaban alrededor de 400 vehículos y otras hasta 783.

Según datos difundidos en su momento, el esquema de arrendamiento habría representado un costo aproximado de 667 millones de pesos para el erario municipal.

La unidad localizada fue trasladada al taller municipal mientras continúan las investigaciones y se determina su situación legal.

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