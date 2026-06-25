Afirma secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. que cárteles controlan toda la frontera con México

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Markwayne Mullin sostuvo ante el Congreso estadounidense que las organizaciones criminales operan en toda la franja fronteriza y respaldó la continuidad del muro fronterizo.

Washington, D.C. (ADN/Arturo Hernández) – El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmó que no existe “ni un solo centímetro” de la frontera con México que no esté bajo el control territorial de organizaciones criminales, durante una comparecencia ante el Congreso estadounidense.

El funcionario sostuvo que los cárteles operan mediante un sistema de “plazas” a lo largo de toda la frontera, aunque durante su intervención no identificó qué grupos delictivos controlan cada región ni presentó un desglose específico por cruces fronterizos.

“No hay ni un solo centímetro de la frontera norte de México que no esté cubierto por una plaza.”

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Mullin señaló que son nueve las organizaciones criminales que mantienen presencia en la frontera, y argumentó que estas han evolucionado constantemente en sus métodos de operación, por lo que defendió la continuidad de la construcción del muro fronterizo impulsado por la administración del presidente Donald Trump.

El secretario afirmó que el fortalecimiento de la infraestructura fronteriza forma parte de la estrategia del Gobierno de Estados Unidos para enfrentar las actividades del crimen organizado y reducir el tráfico ilícito en la zona limítrofe.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que la administración estadounidense ha endurecido su política migratoria y de seguridad fronteriza, al tiempo que mantiene presión sobre el Gobierno de México para reforzar las acciones contra las organizaciones delictivas transnacionales.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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