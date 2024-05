Actriz porno insiste en afirmación de que tuvo un encuentro sexual con Trump

Sin embargo, ella se aferró a su afirmación de que él la invitó a cenar a su suite de hotel en 2006, nunca le trajo comida y luego se desnudó para tener relaciones sexuales con ella.

Sugiriendo que el encuentro en un torneo de golf de celebridades en Lake Tahoe en el estado de Nevada nunca ocurrió, la abogada defensora Susan Necheles le dijo a Daniels: “Tiene mucha experiencia en hacer que historias falsas sobre sexo parezcan reales” en los más de 200 películas pornográficas en las que ha actuado o producido.

Pero Daniels respondió: “Yo no lo diría así. El sexo en las películas es muy real, como lo que me pasó a mí en esa habitación”.

Necheles preguntó: “Usted inventó todo esto, ¿verdad?” Daniels respondió con fuerza: “No”.

“Está tratando de hacerme decir que la he cambiado, pero no la he cambiado”, replicó Daniels, de 45 años, sobre su historia.

A continuación, insultó a Trump, de 77 años, que estaba sentado cerca de la mesa de la defensa.

Si su encuentro no deseado con Trump no fuera cierto, testificó Daniels, “lo habría escrito para que fuera mucho mejor”, provocando risas en la sala del tribunal.

Abogado de Trump solicita la anulación del juicio

Después de que Daniels terminó horas de testimonio, Todd Blanche, otro abogado defensor de Trump, solicitó por segunda vez esta semana la anulación del juicio en el caso con el argumento de que gran parte del testimonio de Daniels era perjudicial contra Trump y no estaba relacionado con los cargos que enfrenta, como el de que ella dijo que le golpeó el trasero con una revista.

El juez de la Corte Suprema de Nueva York Juan Merchán rechazó nuevamente la solicitud de anular el juicio. Dictaminó que, dado que la defensa dijo en su declaración inicial que no había ocurrido ningún encuentro sexual entre Trump y Daniel, se abrió la puerta para que la Fiscalía intentara demostrar lo contrario.

Merchan también negó la solicitud de Trump de modificar una orden de silencio que prohíbe al expresidente atacar a testigos o miembros del jurado en el caso para poder atacar las afirmaciones de Daniels porque su testimonio había terminado. Merchan ya descubrió que Trump violó la orden de silencio 10 veces y lo ha multado con 10.000 dólares.

Trump, el primer expresidente que enfrenta cargos penales, ha negado el relato de Daniels sobre una cita de una noche una década antes de convertirse en presidente. También ha negado los 34 cargos en su contra. Si es declarado culpable, podría ser puesto en libertad condicional o encarcelado por hasta cuatro años.

Daniels dijo que no tenía conocimiento directo de los cargos que enfrenta Trump, de que falsificó registros comerciales en su conglomerado inmobiliario Organización Trump para ocultar el reembolso de un pago de 130.000 dólares para evitar que ella hablara públicamente sobre su afirmación de haber tenido relaciones sexuales con Trump justo cuando los votantes se dirigían a las urnas en 2016.

Blanche dijo en el tribunal que los fiscales decidieron no llamar a otra mujer como testigo, Karen McDougal, una modelo de la revista Playboy, quien afirma haber tenido una aventura de 10 meses con Trump en 2006 y 2007, otra relación que Trump niega.

El editor del periódico sensacionalista National Enquirer, David Pecker, testificó anteriormente en el juicio que le pagó a McDougal 150.000 dólares por su historia con el propósito expreso de eliminar la información para ayudar políticamente a Trump en 2016.

Los fiscales dicen que Trump, después de convertirse en presidente, envió cheques mensuales en 2017 a Michael Cohen, su antiguo abogado y mediador político, para reembolsarle el pago de silencio que envió a Daniels con cargo a su línea de crédito personal sobre el valor líquido de su vivienda.

Trump afirma que hizo los pagos de reembolso a Cohen por su trabajo legal. Los abogados defensores han sugerido que los pagos de dinero para mantener su silencio estaban destinados a ocultar la afirmación sexual de Daniels a su esposa, Melania, y no a influir en el resultado de las elecciones de hace ocho años.

Asistente de Trump con los ojos llorosos en el estrado

En un testimonio posterior el jueves, Madeleine Westerhout, ex asistente ejecutiva de Trump en la Casa Blanca, quien ocupó un escritorio afuera de la Oficina Oval, dijo que ayudó a organizar una reunión en la Casa Blanca entre Trump y Cohen para el 5 de febrero de 2017, menos de tres semanas después. Trump asumió como el 45º presidente del país.

Se espera que Cohen, quien luego se volvió contra Trump y cumplió 13 meses y medio en una prisión federal por una violación del financiamiento de campaña relacionada con las acusaciones contra Trump y otros delitos, testifique extensamente en los próximos días.

Westerhout, que regresa al estrado de los testigos el viernes, sigue siendo leal a Trump y se le llenaron los ojos de lágrimas al describir cómo fue despedida de la Casa Blanca en 2019 cuando compartió indiscretamente con los periodistas detalles sobre la familia Trump en una cena extraoficial.

Pero es posible que haya respaldado el argumento de la defensa de que Trump estaba tratando de proteger a su esposa de los sórdidos detalles de su supuesta aventura con Daniels.

Westerhout dijo al jurado lo importante que era Melania Trump para él, diciendo que tenían una relación de “respeto mutuo” y que a Trump le importaba mucho la opinión de su esposa.

“Realmente no había nadie más que pudiera ponerlo en su lugar”, se ríe. “Él era mi jefe, pero ella definitivamente era la que estaba a cargo”.