Sheinbaum retrasa mañanera y sostiene llamada con Trump en medio de tensión diplomática

Publicidad - LB2 -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aplazó dos horas la conferencia matutina del lunes 12 de enero, al pasarla de las **07:30 a las 09:00 horas, ante la confirmación de una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La llamada, programada esta mañana, se da en un contexto de escalada de tensiones diplomáticas tras recientes declaraciones de Trump en las que sugirió la posibilidad de ataques militares de EU contra cárteles en territorio mexicano, un planteamiento que autoridades mexicanas han rechazado por considerarlo una violación de la soberanía nacional.

Sheinbaum confirmó la llamada en sus redes sociales y aseguró que la conversación versó sobre seguridad con respeto a las soberanías, disminución del narcotráfico, comercio e inversión, enfatizando que la cooperación bilateral “en un marco de respeto mutuo siempre da resultados”.

- Publicidad - HP1

“Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones.”

Tras concluir este diálogo, Sheinbaum tiene programada una reunión con los coordinadores parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados, junto con la secretaria de Gobernación, para abordar temas del próximo periodo ordinario del Congreso.

La decisión de modificar el horario de la mañanera, un espacio rutinario de comunicación diaria del Gobierno federal, refleja la prioridad que en este momento otorga el Ejecutivo a la relación con Estados Unidos, en particular ante la retórica de Trump sobre seguridad y soberanía.

Contexto bilateral: En los últimos días, autoridades estadounidenses y mexicanas, incluido el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller Juan Ramón de la Fuente, han intensificado diálogo para dar seguimiento al Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza, como parte de los esfuerzos por responder a las preocupaciones de Washington sin ceder en materia de independencia territorial.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.