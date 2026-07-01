Señalan a Adán Augusto como presunto informante en investigaciones de EE.UU.

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Una columna periodística vincula al senador morenista con supuestos acercamientos a autoridades estadounidenses; el New York Times reportó previamente que políticos de Morena colaboran de forma discreta, sin identificar nombres.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernandez) – El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, fue mencionado en una columna periodística como uno de los presuntos políticos mexicanos que buscarían colaborar con autoridades de Estados Unidos en investigaciones relacionadas con corrupción y delincuencia organizada, con el objetivo de obtener protección.

La versión fue publicada por el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, donde afirma que el exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco estaría entre los perfiles que habrían establecido acercamientos con autoridades estadounidenses. En el mismo texto también se menciona al exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón.

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De acuerdo con la publicación, Adán Augusto López es señalado como una de las figuras cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador dentro de una presunta estructura denominada “economía criminal paralela”, junto con el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, y el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota.

El señalamiento surge días después de que The New York Times informara que gobernadores y legisladores de Morena colaboran “de manera discreta” con autoridades de Estados Unidos proporcionando información sobre otros actores políticos, tras las investigaciones abiertas contra funcionarios de Sinaloa. El diario estadounidense indicó que la información proviene de ocho personas con conocimiento de las conversaciones, quienes solicitaron permanecer en el anonimato, aunque no reveló la identidad de los supuestos colaboradores.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de autoridades estadounidenses o mexicanas sobre la identidad de los presuntos informantes, ni el senador Adán Augusto López Hernández ha emitido un posicionamiento público respecto a los señalamientos contenidos en la columna periodística.

Con información de El Financiero y The New York Times.

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