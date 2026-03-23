Señala Sheinbaum a diputado del PRI por presunto uso irregular de concesión de agua

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La presidenta acusa que el recurso se utilizaba para fines comerciales y residenciales, pese a estar destinado a uso agrícola.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló al diputado del PRI, Mario Calzada Mercado, y a su familia por presuntamente utilizar una concesión de agua en Querétaro para fines distintos a los autorizados, incluyendo la venta del líquido mediante pipas.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que las concesiones estaban destinadas originalmente a uso agrícola, lo que implica beneficios fiscales, pero —según indicó— el recurso habría sido desviado para abastecer desarrollos residenciales y actividades comerciales.

“Pero en realidad esa agua no era utilizada para producir alimentos sino para un lugar residencial […] o para vender agua en pipas”.

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Sheinbaum también vinculó la postura del legislador priista en contra de la nueva legislación en materia hídrica con estos señalamientos, al considerar que existe un conflicto entre el discurso público y el uso real del recurso concesionado.

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, detalló que la familia Calzada contaba con cinco títulos de concesión que concentraban 628 mil metros cúbicos de agua en una de las zonas con mayor estrés hídrico del país.

El funcionario indicó que, tras revisiones realizadas en el marco de la nueva legislación, se detectó que pozos registrados para uso agrícola y pecuario eran utilizados para la comercialización de agua en pipas, así como para abastecer desarrollos inmobiliarios y espacios recreativos.

“Los pozos de uso agrícola y pecuario se destinan para comercializar agua en pipas”.

De acuerdo con la información presentada, las concesiones fueron retiradas y las instalaciones clausuradas en al menos dos ocasiones, aunque en uno de los casos los involucrados obtuvieron una suspensión mediante un recurso legal.

El caso se da en el contexto de la discusión de la Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, aprobadas en medio de un debate legislativo marcado por confrontaciones entre fuerzas políticas.