Riva Palacio acusa de retiro de visa a Adán Augusto sin pruebas

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Los señalamientos provienen de columnas periodísticas y hasta ahora no existe confirmación oficial de autoridades estadounidenses o mexicanas.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Nuevas versiones periodísticas colocaron al senador y exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández en el centro de la discusión pública, luego de que se difundieran presuntas investigaciones abiertas en Estados Unidos relacionadas con actividades de contrabando de combustible y posibles operaciones de lavado de dinero.

La información fue difundida inicialmente por el periodista Raymundo Riva Palacio en una columna de opinión, donde sostiene que autoridades estadounidenses mantienen diversas líneas de investigación sobre el político tabasqueño y que el Gobierno de México habría tenido conocimiento previo de dichas indagatorias.

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De acuerdo con esa versión, las pesquisas no estarían limitadas al llamado huachicol fiscal, sino que incluirían presuntos esquemas de lavado de dinero y protección institucional a estructuras criminales que operaban en el sureste del país.

La columna también señala que información relacionada con el caso habría sido entregada a funcionarios mexicanos durante reuniones bilaterales de alto nivel celebradas en la Ciudad de México y que desde septiembre de 2025 existían alertas sobre el seguimiento que autoridades estadounidenses daban al exsecretario de Gobernación.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna acusación formal pública, expediente judicial conocido, pronunciamiento oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos ni confirmación gubernamental sobre una investigación en curso contra López Hernández.

Tras la difusión de estas versiones, dirigentes y legisladores de Morena rechazaron los señalamientos y cuestionaron que se presenten como hechos consumados informaciones que, hasta ahora, permanecen sustentadas únicamente en fuentes periodísticas.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, aseguró que no existen pruebas públicas que acrediten una supuesta cancelación de visa o procedimientos judiciales contra el senador tabasqueño.

“Y si hay alguien que está involucrado en una actividad ilícita, trátese de lo que se trate, que se aplique la ley; pero si no hay pruebas, tampoco vamos a convertir acá en paredón político a ninguno de los integrantes del Senado”.

Mier afirmó además que López Hernández viajó recientemente a Estados Unidos sin enfrentar restricciones migratorias y sostuvo que el Senado no ha recibido ninguna notificación oficial relacionada con sanciones o investigaciones contra legisladores mexicanos.

El legislador también señaló que las versiones difundidas durante las últimas semanas sobre diversos integrantes de Morena continúan ubicándose en el terreno de los trascendidos periodísticos y no de procesos judiciales formalmente acreditados.

Hasta ahora, Adán Augusto López Hernández no ha emitido una declaración pública sobre los señalamientos ni se conoce una postura oficial de autoridades estadounidenses respecto de las versiones publicadas.

Lo que sí se sabe hasta este momento es que las acusaciones provienen de columnas de opinión y reportes basados en fuentes anónimas; lo que no existe todavía es evidencia pública verificable, documentos oficiales o confirmaciones institucionales que acrediten una investigación formal contra el senador morenista.