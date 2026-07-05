Recorre Sheinbaum cinco municipios de Michoacán para supervisar programas sociales, vivienda e infraestructura

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La presidenta encabezó una gira de dos días en la entidad, donde entregó apoyos sociales, anunció inversiones y dio seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Morelia, Mich. (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluyó una gira de trabajo de dos días por Michoacán, donde visitó los municipios de Quiroga, Morelia, Pátzcuaro, Cherán y Tingambato para supervisar programas sociales, entregar apoyos e impulsar proyectos de infraestructura, vivienda, turismo y desarrollo comunitario.

La agenda inició en Quiroga, donde encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar. Durante el evento, la mandataria también felicitó a Estados Unidos con motivo del 250 aniversario de su independencia y subrayó la importancia del respeto entre las naciones.

“Recordamos que todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes”, expresó.

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En Morelia, Sheinbaum trasladó de manera extraordinaria la conferencia “Las mañaneras del pueblo” a Michoacán, desde donde presentó avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, destacando una reducción del 46 por ciento en los homicidios dolosos en la entidad. Posteriormente encabezó la entrega de 32 Viviendas para el Bienestar, como parte del programa nacional que contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio.

La gira continuó en Pátzcuaro, donde entregó tarjetas de la Beca Gertrudis Bocanegra, destinada a apoyar el transporte de estudiantes universitarios. Además, anunció una inversión de 300 millones de pesos para fortalecer el Turismo Comunitario, recursos que serán canalizados mediante el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

En Cherán, la presidenta supervisó los avances del Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha y afirmó que esta estrategia contempla una inversión de 4 mil millones de pesos para proyectos relacionados con salud, educación, caminos y seguridad, en beneficio de las comunidades indígenas de la región.

La gira concluyó en Tingambato, donde visitó las terrazas agrícolas del programa Sembrando Vida, proyecto enfocado en la restauración ambiental, la conservación del suelo y el fortalecimiento de la producción sustentable en comunidades rurales.

Durante el recorrido por Michoacán, el Gobierno de México también informó avances en infraestructura carretera, agua potable, apoyos al campo, becas educativas, desarrollo económico y regularización de vivienda, como parte de las acciones integradas en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.