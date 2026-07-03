Sheinbaum destaca avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

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La presidenta supervisó en Morelia los resultados de los 12 ejes de la estrategia, que incluyen infraestructura, programas sociales, apoyo al campo y obras para comunidades indígenas.

Morelia, Mich. (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó en Morelia la presentación de los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia federal que integra acciones en materia de seguridad, infraestructura, desarrollo social, agua, apoyo al campo y fortalecimiento de los pueblos originarios.

Durante la conferencia matutina realizada en el 12 Batallón de Infantería, la mandataria afirmó que el Gobierno de México continuará dando seguimiento al estado para consolidar las acciones encaminadas a la construcción de la paz y el bienestar.

“Vamos a seguir viendo a Michoacán con el objetivo de avanzar en la paz y la justicia para el pueblo de Michoacán”.

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Entre los principales avances, el Gobierno federal informó que las Ferias del Bienestar han realizado 850 mil 679 servicios y trámites en 68 municipios, con la participación de 77 dependencias. Además, mediante el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz se canjearon 414 armas de fuego y más de 3 mil juguetes bélicos, mientras que los Tianguis del Bienestar beneficiaron a más de 27 mil familias.

En materia de infraestructura, la administración federal informó que durante 2026 se invertirán alrededor de 16 mil millones de pesos, como parte de un programa integral que contempla autopistas, conservación de carreteras, caminos artesanales, planteles educativos y centros de desarrollo regional.

También se anunció una inversión superior a mil 500 millones de pesos para obras de agua potable y drenaje en los 113 municipios de Michoacán, además de proyectos para ampliar la capacidad de tratamiento de aguas residuales y tecnificar sistemas de riego.

El Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha registra avances con la construcción de hospitales, un cuartel de la Guardia Nacional en Cherán, rehabilitación de carreteras, estufas ecológicas, apoyos para mujeres, créditos a artesanas y programas para la preservación de las lenguas indígenas, así como acciones de conservación ambiental y manejo forestal.

En el sector agropecuario, el Gobierno federal reportó una inversión de mil 627 millones de pesos para beneficiar a más de 166 mil productores, mediante programas como Producción para el Bienestar, Fertilizantes Gratuitos, Bienpesca, Sembrando Vida y apoyos para la comercialización de granos básicos.

La estrategia también contempla acciones para fortalecer la economía regional mediante la digitalización de micro, pequeñas y medianas empresas, la promoción comercial y el desarrollo del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en el Parque Industrial Bajío.

Al finalizar el acto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció el respaldo del Gobierno federal y aseguró que las obras y programas impulsados mediante el Plan Michoacán fortalecen el desarrollo y la atención de las necesidades del estado.