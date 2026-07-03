Fomenta Sheinbaum nuevas inversiones con empresas IMMEX en Palacio Nacional

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La presidenta se reunió con representantes de la industria manufacturera y aseguró que el Plan México impulsa más inversiones y mejores empleos.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión en Palacio Nacional con representantes de empresas que integran la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), como parte de la estrategia para fortalecer la inversión y el empleo en el país a través del Plan México.

La mandataria dio a conocer el encuentro mediante sus redes sociales, donde afirmó que el Gobierno de México mantiene el impulso a proyectos productivos con el sector exportador.

“A través del Plan México fomentamos más inversiones y mejores empleos”, publicó la presidenta.

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La reunión ocurre en un contexto marcado por el inicio de las revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de que el Gobierno estadounidense optó por no extender en este momento la vigencia del acuerdo por otros 16 años, aunque el tratado permanecerá vigente hasta 2036.

En los últimos días, Sheinbaum ha sostenido que el nuevo esquema de revisiones no representa un riesgo para la continuidad del T-MEC y ha reiterado que existe certidumbre para las inversiones en México, además de que el país buscará fortalecer el contenido regional de las exportaciones y reducir la dependencia de insumos provenientes de otras regiones del mundo.

El programa IMMEX agrupa a empresas orientadas a la exportación, principalmente del sector manufacturero, que operan bajo un esquema que facilita la importación temporal de insumos para transformarlos y exportarlos, convirtiéndose en uno de los principales motores del comercio exterior y del empleo formal en diversas entidades, entre ellas Chihuahua.

La reunión con el sector se suma a la estrategia del Gobierno federal para mantener el diálogo con la iniciativa privada durante el proceso de revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, considerado uno de los principales pilares de la economía mexicana.

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Recibí en Palacio Nacional a empresas de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, Immex. A través del Plan México fomentamos más inversiones y mejores empleos. pic.twitter.com/cSU0w7BWav — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 3, 2026