Ifigenia Martínez Símbolo para la UNAM y las nuevas generaciones

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Hace unos días el Rector de la UNAM, el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas así como la Directora de la Facultad de Economía la Maestra Lorena Rodríguez León y Dionisio Meade Presidente de la Fundación UNAM, entre otros destacados Maestros, encabezaron en el auditorio Narciso Bassols de la Facultad de Economía la entrega de los galardones de la primera edición del premio Ifigenia Martínez, exdirectora de la Facultad de Economía y especializada durante gran parte de su vida a la política fiscal y la política.

Se premiaron trabajos de investigación de alumnos destacados, entorno a las aportaciones de la Maestra. Destacando a la ciencia económica como una herramienta indispensable para reducir las desigualdades, ampliar los derechos fundamentales y diseñar un porvenir sostenible y socialmente justo, uniendo sólidamente la academia con el bienestar social de la población.

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El certamen reconoció la excelencia de estudiantes, mediante ensayos, investigaciones y trabajos audiovisuales. Abordaron temas cruciales como la progresividad tributaria, tema que la Maestra Ifigenia tuvo presente toda su vida al igual que la redistribución del ingreso y la inserción laboral femenina. Autoridades y profesores coincidieron en que este estimulo busca impulsar a las nuevas generaciones a aplicar su conocimiento e integridad intelectual para reconocer el trabajo de los jóvenes economistas.

La Maestra Ifigenia, al igual que otros maestros, como José Luis Ceceña Gámez, dedicaron su vida y talento para que tengamos un país con mejores condiciones de vida para la población, honrando los valores de equidad que guiaron las enseñanzas de los mismos, agregaría, entre otros a Enrique Semo y Carlos Tello…

En lo personal tuve la oportunidad de haber coincidido muchas veces en reuniones de trabajo solo con la Maestra y con muchos amigos y mexicanos distinguidos.

La Maestra Ifigenia con quien tuve la oportunidad de trabajar y conversar sobre el tema fiscal, cuestionando entre otras cosas la necesidad de revisar de manera particular la política fiscal e inclusive la importanciade que el IVA es un impuesto regresivo para las clases medias y de menores ingresos. La Maestra hizo muchas propuestas a lo largo de su trayectoria con respecto a estos temas.

Este galardón reafirmo el compromiso universitario de generar conocimiento especializado que dialogue estrechamente las necesidades colectivas de la sociedad.

En un ambiente de profunda emoción y alegría, las Goyas Universitarias resonaron con fuerza días después, durante la Ceremonia de Entrega de Diplomas a los 350 integrantes de la Generación 2022-2026 de la propia Facultad de Economía, acto presidido por la directora de la Facultad la MaestraLorena Rodríguez León, acompañada por funcionarios universitarios, profesores de la escuela quienes celebraron la culminación de esta etapa concluida con esfuerzo y dedicación, con la voluntad de todos ellos para seguir poniendo en alto a la Facultad y la UNAM.

El legado de la Maestra esta mas vivo que nunca, para quienes fuimos sus alumnos, para quienes como yo junto con Porfirio Muñoz Ledo, el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el MaestroAlejandro Encinas Rodríguez, tuvimos la oportunidad de reunirnos periódicamente con ella para pensar como podíamos servir mejor a México.

Corolario es fundamental leer, la obra de la Maestra en la UNAM, en la Facultad, incluso en el ColegioNacional de Economistas, tenemos testimonios integrales de sus trabajos de nuestra maestra.

David Colmenares Páramo Ex Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978. Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.