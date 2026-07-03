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Lo escribí al principio del año… La elección del 27 está ganada por Morena sin ninguna alteración.

El mundial es el primer hit. Es el impulso anímico que empuja la imagen de la presidenta.

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Tapadón de hocicos a todos sus adversarios.

El mundial es un tobogán que no se detiene.

La perrada hizo “like” con Sheinbaum y se irá con ella de la mano hasta las elecciones del 27 y luego hasta el 30.

El mundial ha sido mucho más que un torneo de fútbol. Está siendo un signo de fraternidad nacional y mundial.

Mientras The Orange Guy, se consume en las llamas de su infierno y pretende arrastrar con él al resto del mundo.

Claudia Sheinbaum dispuso una cadena de pantallas gigantes en todo el país, para que los hijos de la ignominia disfrutaramos gratis los juegos más atractivos del Mundial, incluyendo los de la selección nacional, que por cierto “se dejó caer la greña” pasando a octavos de final, ganando todos los partidos que le tocaron.

Sólo falta la cereza del pastel. ¡GANARLE EL DOMINGO A INGLATERRA ” Y pasar a la siguiente ronda.

Sería la locura

Por lo pronto, el turismo desbordante se ha unido a la FIESTA MEXICANA y vienen a confirmar si el pueblo mexicano vive bajo la bota de un régimen totalitario, ausente de libertad y garantías o no.

Musica, baile, mucha tragazón, sonrisas, amistad.

Es lo que se llevan de recuerdo los visitantes a precios muy razonables.

Porque los asientos en el estadio tienen un costo promedio entre los 300 mil, hasta 600.

El desborde de alegría se pronunció desde luego en las ciudades sede, CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Sin embargo, el resto del país celebra hasta largas horas de la noche, con las multitudes eufóricas.

Millones de mexicanos revueltos con extranjeros abordando el tobogán del Bienestar.

Por lo pronto, gracias, muchas gracias a la FIFA y al mundo entero.

Nos han traído una derrama económica sin precedentes.

La derrama económica del Mundial 2026 en México ya supera los 45 mil millones de pesos en los primeros 20 días, y las proyecciones oficiales estiman que alcanzará entre 65 mil millones de pesos (aprox. 2,570–3,000 millones de dólares) al cierre del torneo.

Esto incluye ingresos por turismo, hospedaje, restaurantes, transporte y comercio en las sedes mexicanas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Cifras principales de la derrama económica 45,000 millones de pesos: acumulados en los primeros 20 días del torneo (11–30 de junio).65,000 millones de pesos: proyección total al cierre del Mundial, según Concanaco Servytur.2,570–3,000 millones de dólares: estimación global en divisas, equivalente a 0.13% del PIB nacional.105,000–110,000 empleos temporales: generados en sectores de turismo, comercio y hospitalidad.

Impacto por ciudades sede Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 34,560 millones de pesos11,320 millones de pesos14,118 millones de pesos.

Mayor derrama por ser sede del partido inaugural y alta ocupación hotelera (80–100%).

Impacto fuerte en comercio y turismo local, con planes de extender beneficios a toda la ciudad.

Consolidación como polo económico regional, con gran afluencia de visitantes internacionales.

Sectores más beneficiados

Hotelería: ocupación promedio del 80% en CDMX, con picos de 100% en zonas clave.

Restaurantes y bares: incremento notable en consumo durante partidos y festejos.

Comercio: ventas duplicadas en pantallas, electrodomésticos y souvenirs.

Transporte: mayor demanda en vuelos, taxis, plataformas digitales y movilidad urbana.

Consideraciones y riesgos.

Bloqueos iniciales de la CNTE afectaron ventas en la primera semana, aunque se normalizaron después.

Concentración en sedes: la derrama se concentra en CDMX, Guadalajara y Monterrey; otras regiones reciben beneficios indirectos.

Sostenibilidad del impacto: especialistas advierten que el verdadero legado será en infraestructura, movilidad y promoción internacional, más allá de ingresos inmediatos.

México está recibiendo una derrama histórica por el Mundial 2026, con un rango proyectado de 65 mil millones de pesos (≈3 mil millones de dólares).

La Ciudad de México concentra la mayor parte por el partido inaugural y la alta ocupación hotelera, pero Guadalajara y Monterrey también registran impactos significativos.

En Juárez, aunque no es sede oficial del Mundial 2026, sí se está registrando un impacto económico indirecto por el flujo turístico y comercial vinculado al torneo.

Efectos visibles en JuárezTurismo fronterizo:

Visitantes que cruzan desde El Paso para ver partidos en bares, restaurantes y plazas públicas. Se reporta incremento en consumo de bebidas, alimentos y transporte local.

Hospitalidad y entretenimiento:

Hoteles y moteles registran mayor ocupación, especialmente durante fines de semana de partidos clave. Bares y cantinas han duplicado ventas en días de juego.Comercio electrónico y retail:

Aumento en ventas de pantallas, bocinas y artículos alusivos al Mundial.

Tiendas locales aprovechan promociones ligadas al torneo.

Estimaciones de derrama en Juárez,

Se calcula que la derrama indirecta podría rondar entre 350 y 500 millones de pesos durante todo el torneo.El sector más beneficiado es el de restaurantes y bares, seguido por hotelería y comercio minorista.

Aunque la cifra es menor comparada con CDMX, Guadalajara o Monterrey, representa un impulso significativo para la economía fronteriza.

Factores que potencian el impacto Proximidad con EE.UU.: aficionados que no viajan a sedes mexicanas pero buscan ambiente mundialista en la frontera.

Transmisiones públicas: plazas y espacios comunitarios con pantallas atraen multitudes y generan consumo.

Remesas y gasto familiar: familias reciben apoyo económico de migrantes para disfrutar el evento.

Aunque Juárez no alberga partidos, el Mundial se convierte en un ritual económico y social fronterizo, con una derrama que fortalece sectores clave y dramatiza la ciudad como epicentro cultural del norte.

Y según reportes que me envían desde ciudades importantes en el interior del país, como Puebla, Cuernavaca, San Luis Potosí, Veracruz, lo mismo ocurre por allá.

Puedo concluir sin temor a equivocarme, que la presidenta Sheimbaum, arrastrará la simpatía nacional con números arriba de los 70 puntos antes de iniciar las campañas políticas.

Raúl Ruiz Abogado. Analista Político. Amante de las letras. CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.