Entrega Sheinbaum Viviendas para el Bienestar en Michoacán y reafirma meta de construir 1.8 millones de casas

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La presidenta encabezó la entrega de 32 viviendas en Morelia y destacó que el programa busca ampliar el acceso a un patrimonio para las familias mexicanas.

Morelia, Mich. (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de 32 Viviendas para el Bienestar en Morelia, como parte del programa federal que contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio y que, en el caso de Michoacán, prevé 82 mil acciones habitacionales.

Durante el evento, la mandataria afirmó que el objetivo del programa es facilitar el acceso de las familias a una vivienda propia mediante esquemas de financiamiento acordes con sus ingresos.

“Ahora lo que estamos haciendo es brindar la posibilidad de tener una vivienda propia, de poder pagarla de acuerdo a los ingresos que tengamos. Eso es cumplir los sueños del pueblo de México”, expresó.

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Sheinbaum señaló que el concepto de bienestar es uno de los ejes de la actual administración, y lo relacionó con el incremento del salario mínimo, la ampliación de la infraestructura hospitalaria y el programa nacional de vivienda.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en Michoacán se desarrollarán 82 mil acciones de vivienda, de las cuales 50 mil corresponderán al Infonavit, 20 mil a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 12 mil al Fovissste. Además, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) entregará 307 escrituras.

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que la meta del instituto en Michoacán aumentó de 19 mil a 50 mil viviendas, con una inversión estimada de 31 mil millones de pesos. Agregó que las 32 viviendas entregadas forman parte del desarrollo habitacional “Infonavit Camponubes”, que contempla mil 248 casas.

El funcionario también dio a conocer que 97 mil 220 créditos considerados impagables fueron reestructurados en Michoacán, como parte del programa nacional mediante el cual el Infonavit ha regularizado 4 millones 865 mil financiamientos.

En el acto participaron el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien reconoció el respaldo del Gobierno de México para impulsar la política de vivienda en la entidad, así como Bryan Alejandro Solís Mena, uno de los beneficiarios, quien agradeció el apoyo y llamó a otras familias a aprovechar este programa habitacional.