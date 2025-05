Rechaza Noroña críticas a elección judicial y defiende legitimidad popular del proceso

Publicidad - LB2 -

Senador afirma que el voto ciudadano otorga mayor legitimidad que el sistema anterior; destaca avances en equidad de género y transparencia.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, defendió este miércoles el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, asegurando que se trata de un ejercicio inédito, democrático y con legitimidad derivada directamente del pueblo. En conferencia de prensa, afirmó que el nuevo modelo garantiza la independencia del Poder Judicial y da acceso a perfiles antes excluidos.

En su mensaje, Noroña contextualizó el origen de la reforma judicial desde febrero de 2025, subrayando los obstáculos legislativos superados y la violencia que enfrentó el proceso, como la toma del pleno y la intervención de jueces que frenaron al Comité Evaluador. Afirmó que los intentos por deslegitimar la elección son parte de una estrategia opositora.

“El pueblo nos dio la mayoría calificada que no teníamos. Se logró sacar adelante una reforma constitucional a pesar de tomas violentas del Senado y bloqueos judiciales”, explicó.

Recalcó que las candidaturas se eligieron por insaculación entre los perfiles idóneos que cumplen los requisitos constitucionales, como la formación jurídica y experiencia. “Esto elimina la posibilidad de favoritismos y garantiza la equidad de género”, dijo. Agregó que las boletas incluyen más mujeres, por lo que la participación femenina superará el 50%.

Consultado sobre las preocupaciones expresadas por observadores de la OEA, el senador destacó que se trató de una reunión respetuosa y constructiva. “Reconocen que es un proceso histórico, que no buscan ni validarlo ni descalificarlo, solo observar”, detalló. También defendió el uso personal de anotaciones (“acordeones”) al momento de votar, señalando que son una herramienta válida ante el número de boletas.

Criticó la postura de la oposición por llamar al abstencionismo: “La gente que no participa se anula como fuerza moral”, afirmó. También arremetió contra las prácticas de compra de voto y represión que, según dijo, ocurren en entidades como Durango.

Sobre la participación del presidente López Obrador en la elección del 1 de junio, Noroña dijo desconocer si acudirá a votar, pero subrayó que el proceso “ya pertenece al pueblo”. Finalmente, anticipó que tras la elección judicial disminuirán las protestas del magisterio, reconociendo los límites presupuestales que impiden cumplir ciertas demandas.

“Esto ya es un cambio constitucional del pueblo, no solo del presidente. Es un error no participar. En política, los vacíos no existen”, concluyó.

