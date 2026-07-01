Ratifican a Esteban Moctezuma como embajador de México ante la Unión Europea

Publicidad - LB2 -

El Senado avaló el nombramiento del diplomático, quien representará al país ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a Esteban Moctezuma Barragán como nuevo embajador de México ante la Unión Europea, el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo, tras la presentación de su plan de trabajo ante legisladores.

Durante el proceso de ratificación, el senador de Morena, Manuel Huerta, destacó la trayectoria, experiencia y disposición del diplomático para fortalecer la política exterior mexicana, además de subrayar la importancia del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea.

“La construcción de la agenda con Europa debe ampliar nuestros márgenes de decisión frente a un mundo cada vez más competido; fortalecer la diversificación económica sin sustituir una dependencia por otra; y permitir que México dialogue con la Unión Europea desde una posición de dignidad, respeto mutuo y proyecto nacional propio”, expresó Manuel Huerta.

- Publicidad - HP1

El legislador señaló que la ratificación del acuerdo comercial y político entre México y la Unión Europea representa una oportunidad para fortalecer la diversificación de las relaciones internacionales del país, generar mayor certidumbre para los agentes económicos y ampliar la cooperación política, comercial y diplomática.

Huerta también planteó la necesidad de que la estrategia diplomática convierta el proceso de ratificación del acuerdo en una herramienta para fortalecer la soberanía nacional y ampliar los márgenes de decisión de México en el escenario internacional.

Moctezuma Barragán, quien anteriormente se desempeñó como embajador de México en Estados Unidos, asumirá ahora la representación diplomática del país ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo, con el respaldo del Senado de la República.