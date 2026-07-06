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Anuncia Andrea Chávez el nacimiento de su hijo Emiliano

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POR Redacción ADN / Staff
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La senadora de Morena compartió la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje dedicado a su recién nacido.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La senadora por Chihuahua, Andrea Chávez Treviño, anunció este lunes el nacimiento de su hijo Emiliano mediante una publicación en sus redes sociales, donde expresó un mensaje de bienvenida y afecto para el recién nacido.

La legisladora de Morena dio a conocer la noticia con una breve publicación acompañada de una fotografía, en la que manifestó la importancia que representa la llegada de su hijo.

“Tú eres el mayor motivo para construir un mundo mejor. Bienvenido Emiliano, te amamos.”

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La publicación ha recibido miles de mensajes de felicitación por parte de simpatizantes, compañeros de partido y usuarios de redes sociales, quienes expresaron sus mejores deseos para la senadora y su familia.

Andrea Chávez, quien representa al estado de Chihuahua en el Senado de la República, ha mantenido una activa participación en la agenda legislativa y política nacional, además de ser una de las figuras de Morena con mayor presencia en la entidad.

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