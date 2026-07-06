Se descarta Daniela Álvarez para buscar la alcaldía de Ciudad Juárez

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La dirigente estatal del PAN afirmó que su prioridad es conducir el proceso interno rumbo a 2027 y mantener la unidad del partido.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez, descartó que tenga intención de buscar la candidatura a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez y aseguró que su prioridad es conducir el proceso interno del partido rumbo a las elecciones de 2027.

La dirigente panista afirmó que continuará enfocada en la organización de los procesos internos y en acompañar a quienes decidan participar como aspirantes, con el objetivo de preservar la unidad al interior de Acción Nacional.

“No tengo intención de registrarme a nada y voy a seguir trabajando con los aspirantes, con los procesos y que se registren quienes tengan aspiraciones.”

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Álvarez sostuvo que una eventual postulación de su parte podría generar inconformidades dentro del partido, por lo que reiteró que no buscará participar en la contienda por la alcaldía juarense.

En tono de broma, comentó que mantiene resguardada su credencial para votar para evitar que alguien intente inscribirla como aspirante sin su consentimiento.

“Tengo resguardada mi credencial para que nadie me registre. Me quieren registrar a lo cholo, pero no.”

De acuerdo con información de la dirigencia estatal del PAN, el próximo 22 de julio se dará a conocer la convocatoria para el proceso interno mediante el cual el partido definirá las candidaturas rumbo a la elección de 2027.

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