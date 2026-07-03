Analizan en el Senado ajustes a la justicia administrativa tras reforma judicial

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La senadora Guadalupe Chavira planteó homologar criterios regionales y fortalecer la autonomía de tribunales administrativos.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La senadora Guadalupe Chavira de la Rosa encabezó una reunión de trabajo con integrantes de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa (AMTRIJA), para revisar los retos de la justicia administrativa tras la reforma al Poder Judicial.

La legisladora afirmó que, aunque la reforma judicial representa un avance, aún existen desafíos para homologar criterios en el país, especialmente en derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, igualdad para las mujeres, autonomía frente a poderes locales y justicia con enfoque regional.

“La justicia administrativa es la más cercana a la gente y la que debe dictar soluciones rápidas y apegadas a las formas de organización social de las regiones”, señaló Chavira.

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Durante el encuentro se planteó la necesidad de que magistradas y magistrados acompañen la consulta indígena relacionada con la futura ley que regulará el artículo 2 constitucional, a fin de garantizar criterios de igualdad, respeto a usos y costumbres y aplicación efectiva de derechos.

El presidente de la AMTRIJA, Andrés Ángel Aguilera Martínez, expresó disposición para colaborar con el Senado en ese proceso y pidió revisar reformas a los artículos 116 y 122 constitucionales para fortalecer la autonomía de los tribunales administrativos en las entidades.

También solicitó recursos para consolidar juicios digitales, expedientes electrónicos e interconexión con el Poder Judicial, al advertir que la seguridad cibernética aún representa un reto para la operación nacional.

Chavira señaló que el Senado dará seguimiento a las demandas del sector y consideró necesario identificar los “nudos” legislativos que han impedido avances en algunos congresos locales.

En la reunión participaron magistradas y magistrados de distintos estados, quienes abordaron temas como justicia administrativa con perspectiva de género, defensa del patrimonio cultural, autonomía institucional y modernización tecnológica de los tribunales.