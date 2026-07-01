Pide Noroña solidaridad con Venezuela y acusa a la oposición de politizar el debate en el Senado

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El presidente del Senado respaldó un acuerdo de apoyo al pueblo venezolano tras los sismos y criticó a la oposición por introducir otros temas durante la discusión.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, llamó a respaldar al pueblo de Venezuela tras los recientes sismos que afectaron a ese país y acusó a legisladores de oposición de desviar la discusión al incorporar temas políticos ajenos al punto debatido en la Comisión Permanente.

Durante su intervención, el legislador de Morena afirmó que México conoce las consecuencias de un desastre de esa magnitud, al recordar los terremotos de 1985 y 2017, por lo que consideró pertinente promover acciones de solidaridad con la población venezolana.

“Estamos hablando del sismo en Venezuela y estoy hablando de la enorme mezquindad de la oposición que mete temas por la puerta trasera”, expresó Fernández Noroña.

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El senador sostuvo que la violencia contra las mujeres debe ser condenada, pero señaló que ese asunto debía discutirse en otro momento y no durante el debate sobre el apoyo a Venezuela. Añadió que la presidenta Claudia Sheinbaum ya fijó una postura al respecto y que las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes.

Asimismo, criticó a la oposición por cuestionar la labor diplomática de Esteban Moctezuma Barragán y por, según dijo, mantener una actitud de confrontación política durante los trabajos legislativos.

Fernández Noroña reiteró que Morena respaldará las causas relacionadas con la defensa de las mujeres, las madres buscadoras y otros sectores sociales, al tiempo que llamó a respetar la soberanía de las naciones y manifestó su solidaridad con los pueblos de Venezuela, Cuba e Irán.

El legislador concluyó su participación con un mensaje de apoyo al pueblo venezolano y un reconocimiento a la Selección Mexicana por su reciente triunfo en la Copa Mundial de la FIFA 2026.