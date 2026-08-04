Defiende Corral lineamientos sobre Derechos de las Audiencias

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El senador sostuvo que la propuesta no crea sanciones ni nuevos derechos, sino mecanismos para atender quejas ciudadanas.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El senador Javier Corral rechazó que el proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias represente un mecanismo de censura o una amenaza a la libertad de expresión.

El legislador sostuvo que la propuesta busca establecer procedimientos para hacer exigibles derechos que ya se encuentran reconocidos en la Constitución y en la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

“En el diseño de los lineamientos no hay absolutamente nada contrario a lo que ya está en la ley”.

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Corral señaló que las críticas que presentan el proyecto como una herramienta para controlar contenidos son falsas, al argumentar que la censura implica una intervención previa sobre lo que una persona o medio pretende informar u opinar.

El senador explicó que los lineamientos buscan atender quejas ciudadanas frente a contenidos ya difundidos, cuando las audiencias consideren que existió un tratamiento indebido o una afectación a sus derechos.

“Los lineamientos no generan ningún tipo de sanción; lo único que hacen es generar las herramientas, los instrumentos y los procedimientos para hacer válidos los derechos de las audiencias”.

De acuerdo con Corral, la propuesta no crea nuevos derechos ni establece sanciones adicionales, sino que define mecanismos, plazos y procedimientos para que las audiencias puedan solicitar aclaraciones, presentar quejas y distinguir entre información, opinión y publicidad.

El legislador precisó que cada concesionario debe contar con un código de ética elaborado por el propio medio, así como con una Defensoría de las Audiencias encargada de recibir y analizar inconformidades ciudadanas y, en su caso, emitir recomendaciones.

Corral atribuyó parte de la resistencia de algunos sectores de la industria de la radiodifusión a una postura histórica de rechazo a la regulación y a la responsabilidad frente a sus públicos.

Finalmente, el senador llamó a revisar de manera directa los lineamientos propuestos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y a participar en el proceso de análisis correspondiente.

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