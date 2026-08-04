Defiende Sheinbaum derecho de las audiencias como principio constitucional

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La Presidenta señaló que los lineamientos siguen en consulta y buscan garantizar información plural, oportuna y verificable.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el derecho de las audiencias como un principio establecido en la Constitución y afirmó que los lineamientos en la materia forman parte de un proceso orientado a garantizar el acceso a información plural y oportuna.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal sostuvo que el debate sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias debe partir de lo establecido en el artículo 6 constitucional, que reconoce el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio de expresión.

“¿Hay censura? No hay censura. ¿No se está de acuerdo con los lineamientos? Pues hay que buscar adecuarlos para que sean más claros. Pero el derecho de las audiencias es un principio constitucional”.

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Sheinbaum Pardo señaló que las críticas a la propuesta forman parte de diferencias políticas con su administración, al considerar que existen sectores inconformes con los cambios impulsados por su gobierno.

“Lo que hay en el fondo es que no están de acuerdo con nuestro gobierno, porque ellos quisieran tener los mismos privilegios que tenían antes; pero ya no, México cambió, y cambió porque el pueblo de México lo decidió”.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal precisó que los lineamientos continúan en consulta ciudadana hasta el 21 de agosto y que su contenido no plantea sancionar contenidos ni facultar al Estado para determinar qué información es verdadera o falsa.

De acuerdo con la explicación oficial, los propios medios de comunicación deberán emitir códigos de ética, establecer mecanismos para garantizar información certificada y verificada, nombrar a una persona defensora de audiencias y habilitar vías de atención para inconformidades.

Entre los puntos centrales de la propuesta se encuentra la distinción entre publicidad y contenido editorial. En televisión, los espacios comercializados deberán identificarse mediante una mención o con el símbolo “P” visible en pantalla, además de una leyenda al cierre del contenido cuando existan patrocinios o espacios pagados.

En radio, la publicidad deberá anunciarse de forma verbal, clara y previa. La medida busca que las audiencias puedan identificar cuándo se trata de un contenido pagado y distinguirlo de la programación ordinaria.

Los lineamientos también contemplan criterios para diferenciar información de opinión en contenidos noticiosos. En televisión se prevén plecas, cortinillas, mensajes en pantalla u otros elementos de identificación, mientras que en radio deberán incorporarse recursos sonoros al inicio y al final del contenido.

La administración federal sostuvo que estas disposiciones buscan fortalecer la transparencia frente a las audiencias y establecer criterios de identificación sobre publicidad, opinión e información dentro de los medios de comunicación.

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