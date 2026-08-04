Firma Sheinbaum decreto para fortalecer transparencia del Gobierno federal

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El decreto ordena publicar contratos mensuales, información de filiales de Pemex y CFE, auditorías y datos de interés público.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto para fortalecer la transparencia en las entidades del Gobierno de México, con el objetivo de ampliar el acceso ciudadano a la información pública mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.

La mandataria federal señaló que la medida busca establecer criterios más claros sobre la información que debe hacerse pública y limitar la discrecionalidad de servidores públicos en la clasificación de datos gubernamentales.

“Con este Decreto ya no lo dejamos a criterio del servidor público”.

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Sheinbaum Pardo sostuvo que el decreto permitirá transparentar con mayor precisión la información relacionada con actividades de gobierno y ejercicio de recursos públicos, conforme al principio de máxima publicidad previsto en el artículo sexto constitucional.

De acuerdo con la presidenta, la Plataforma Nacional de Transparencia será fortalecida en el plazo de un mes y, posteriormente, se informará cada mes sobre los contratos públicos del Gobierno de México.

“Cada mes se va a estar informando de los contratos públicos. Entonces, es transparencia total del Gobierno de México”.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que el decreto contempla la publicación de información adicional de interés público, más allá de las obligaciones legales vigentes.

Buenrostro Sánchez detalló que la medida está concentrada en cuatro áreas: contrataciones públicas, filiales de Pemex y CFE, fiscalización y auditorías, así como una invitación a estados, municipios y otros poderes para adoptar esquemas similares de transparencia.

En materia de contrataciones, todos los contratos del Gobierno federal deberán publicarse de manera mensual, con información actualizada y disponible para consulta ciudadana.

Respecto a las filiales de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, el decreto ordena publicar informes ante agencias extranjeras, estados financieros, información de gobierno corporativo, políticas de operación y contratos.

En el apartado de fiscalización y auditorías, se difundirá información adicional sobre el Programa Anual de Fiscalización, el avance de auditorías, el seguimiento de observaciones de órganos internos de control y el padrón de despachos auditores externos.

La funcionaria indicó que también se simplificarán los criterios de reserva de información por interés público y seguridad nacional, privilegiando que los datos restringidos sean temporales y puedan publicarse en versiones públicas cuando sea procedente.

Además del decreto, el Gobierno federal integrará estas acciones en iniciativas de reforma a la Ley General de Transparencia, en coordinación con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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