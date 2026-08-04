Respalda Morena Chihuahua lineamientos de audiencias y decreto de transparencia

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El partido expresó apoyo a las medidas presentadas por Sheinbaum sobre medios, acceso a la información y rendición de cuentas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la presentación de lineamientos en materia de Derechos de las Audiencias y del decreto federal para fortalecer la transparencia gubernamental.

El posicionamiento del partido se dio luego de que ambos temas fueran expuestos en la conferencia matutina del Gobierno de México, donde se plantearon medidas relacionadas con medios de comunicación, acceso a la información pública y rendición de cuentas.

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Sobre los Derechos de las Audiencias, Morena Chihuahua señaló que la propuesta presentada por la Consejería Jurídica de la Presidencia busca promover la autorregulación de los medios de comunicación mediante códigos de ética y defensores de audiencias.

El partido sostuvo que los lineamientos no implican una intervención del Estado en la definición de la veracidad de los contenidos, sino que establecen criterios para distinguir entre información noticiosa, opinión y contenido publicitario.

“De ninguna manera se trata de censurar, sino de establecer reglas claras que permiten distinguir contenidos y evitar la desinformación”.

De acuerdo con el posicionamiento, la consulta pública sobre los lineamientos permanecerá abierta hasta el 21 de agosto de 2026, con participación de ciudadanía, academia y concesionarios.

Morena Chihuahua indicó que, en su etapa inicial, las disposiciones aplican a radio y televisión, aunque existe la posibilidad de que en el futuro puedan ampliarse a otros formatos de comunicación.

En materia de transparencia, el Comité Ejecutivo Estatal respaldó el decreto presentado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, al considerar que fortalece los mecanismos para garantizar el acceso ciudadano a la información pública.

El partido destacó que el decreto contempla la publicación mensual de contratos públicos, lineamientos administrativos para reducir discrecionalidad en la entrega de información y el fortalecimiento de la plataforma digital de transparencia.

También señaló que las excepciones para reservar información deberán quedar sujetas a criterios específicos, principalmente en casos vinculados con procesos judiciales en curso o asuntos de seguridad nacional.

Finalmente, Morena Chihuahua sostuvo que ambas medidas forman parte de una política orientada a garantizar derechos, fortalecer la rendición de cuentas y consolidar mecanismos institucionales de acceso a la información pública.

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