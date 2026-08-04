Advierte PAN Chihuahua riesgo de censura en reforma sobre audiencias

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Daniela Álvarez señaló que la propuesta impulsada por Morena podría afectar la libertad de expresión y el trabajo periodístico.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, advirtió que su partido se opondrá a la reforma en materia de Derechos de las Audiencias, al considerar que podría representar un riesgo para la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el derecho de la ciudadanía a recibir información.

Durante una rueda de prensa en el Comité Directivo Estatal del PAN, la dirigente estatal señaló que la propuesta impulsada por Morena podría convertirse en un mecanismo para restringir voces críticas bajo el argumento de proteger a las audiencias.

“No nos vamos a quedar callados ante el intento de censura de Morena. Vamos a defender la libertad de expresión porque no podemos permitir que desde el poder se busque silenciar a quienes informan y a quienes piensan distinto”.

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Álvarez cuestionó la actitud del Gobierno Federal frente a periodistas y comunicadores, al señalar que las críticas hacia la administración pública no deben responderse con descalificaciones, burlas o intimidación desde espacios oficiales.

La dirigente panista sostuvo que la libertad de expresión forma parte de las condiciones básicas de una democracia y afirmó que Acción Nacional utilizará las vías políticas, legislativas y jurídicas disponibles para oponerse a cualquier medida que considere restrictiva.

También señaló que la reforma podría afectar no solo a medios de comunicación y periodistas, sino a la sociedad en general, al advertir que cualquier intento de controlar la información puede derivar en una disminución de libertades públicas.

“Lo que realmente busca Morena es callar a quienes opinan diferente. Hoy empiezan con los medios de comunicación, pero cuando un gobierno intenta controlar la información, toda la sociedad termina perdiendo libertades”.

En la conferencia participaron las diputadas federales Rocío González y Manque Granados, así como el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, quienes respaldaron el posicionamiento de la dirigencia estatal.

Chávez consideró que la propuesta busca presentar como protección a las audiencias una regulación que, desde la perspectiva del PAN, podría vulnerar el trabajo de periodistas y comunicadores.

Las legisladoras federales coincidieron en que la defensa de una información libre y plural debe mantenerse como una prioridad democrática, por lo que reiteraron que darán seguimiento al tema desde el ámbito legislativo.

Álvarez afirmó que el PAN Chihuahua continuará fijando postura frente a iniciativas que, a juicio de su partido, puedan implicar retrocesos en derechos fundamentales o restricciones a la crítica pública.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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