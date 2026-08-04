Acusa Alfredo Chávez riesgo de censura en reforma de telecomunicaciones

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El coordinador del PAN advirtió que la propuesta podría derivar en presiones contra periodistas y medios críticos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, rechazó la reforma en materia de telecomunicaciones al considerar que podría abrir la puerta a mecanismos de presión contra periodistas, comunicadores y medios de comunicación.

El legislador panista sostuvo que, bajo el argumento de proteger los derechos de las audiencias, la propuesta podría otorgar al Gobierno Federal herramientas para incidir en contenidos informativos y limitar la crítica periodística.

“Esta reforma lo que pretende es cuidar lo que digan los periodistas sobre el régimen”.

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Chávez advirtió que la posibilidad de presentar quejas, exigir reparaciones e imponer multas por determinados contenidos podría utilizarse contra publicaciones, investigaciones u opiniones que resulten incómodas para funcionarios o actores políticos.

El coordinador parlamentario señaló que los principales afectados serían periodistas y medios que ejercen crítica pública, al advertir que podrían enfrentar procedimientos derivados de señalamientos, investigaciones o posicionamientos editoriales sobre el desempeño de las autoridades.

También cuestionó los criterios bajo los cuales se determinaría la veracidad de la información y quién tendría la facultad de resolver inconformidades relacionadas con contenidos periodísticos o de opinión.

De acuerdo con el posicionamiento, una regulación de este tipo podría afectar la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información, así como a cuestionar al poder público desde distintos espacios de comunicación.

El pronunciamiento fue realizado en el Comité Directivo Estatal del PAN, donde Chávez estuvo acompañado por la dirigente estatal Daniela Álvarez y las diputadas federales Manque Granados y Rocío González.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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