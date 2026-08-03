Celebra Olson respaldo federal a propuesta para proteger a menores en redes sociales

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El diputado Carlos Olson afirmó que la protección de niñas, niños y adolescentes debe estar por encima de diferencias políticas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local Carlos Olson celebró el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre medidas orientadas a proteger a niñas, niños y adolescentes menores de 16 años frente al uso de celulares y redes sociales, al señalar que se trata de un tema que previamente impulsó desde el Congreso del Estado de Chihuahua.

El legislador recordó que su propuesta fue presentada a partir de preocupaciones relacionadas con los efectos del uso excesivo de dispositivos móviles y plataformas digitales en la salud mental, el desarrollo integral y la seguridad de menores de edad.

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Olson sostuvo que la discusión debe colocarse por encima de diferencias partidistas, bajo el principio del interés superior de la niñez, y consideró positivo que el Gobierno Federal reconozca la relevancia del tema en la agenda pública.

“Me da gusto que el Gobierno Federal reconozca la importancia de este tema. La protección de nuestros niños y adolescentes debe estar por encima de cualquier diferencia política”, expresó.

El diputado también cuestionó la postura que asumirán los legisladores de Morena en Chihuahua, luego de que, de acuerdo con su posicionamiento, votaron en contra de la propuesta durante su análisis en comisiones.

En ese sentido, señaló que si el Gobierno Federal plantea avanzar en medidas de protección para menores de 16 años, lo congruente sería que quienes rechazaron previamente la iniciativa revisen su postura y respalden una regulación enfocada en niñas, niños y adolescentes.

“Espero que exista congruencia. Si hoy la presidenta considera necesario avanzar en este tema, lo lógico es que quienes antes rechazaron esta iniciativa hoy estén dispuestos a respaldarla. No se trata de quién presenta la propuesta, sino de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes”, afirmó.

Finalmente, Olson llamó a las distintas fuerzas políticas a construir acuerdos para establecer reglas claras sobre el acceso de menores de edad a celulares y redes sociales, con el objetivo de privilegiar su desarrollo integral y la protección de las familias mexicanas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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