Impugna Francisco Sánchez lineamientos sobre derechos de audiencias

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El legislador de Movimiento Ciudadano acusó que las disposiciones buscan controlar contenidos en medios de comunicación.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, presentó una impugnación ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones contra los lineamientos en materia de Derechos de las Audiencias.

El legislador chihuahuense señaló que dichas disposiciones representan un riesgo para la libertad de expresión, la libertad editorial y el derecho de los ciudadanos a buscar, recibir y difundir información sin interferencias del poder público.

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Sánchez Villegas demandó que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones eche abajo los lineamientos que calificó como parte de una denominada “Ley Censura”, al considerar que podrían abrir la puerta a mecanismos de control gubernamental sobre medios de comunicación y contenidos dirigidos a las audiencias.

“Morena quiere el control total de medios y redes sociales porque sabe que está perdiendo el debate público, porque sus vínculos con el crimen organizado han salido a la luz y los mexicanos nos estamos dando cuenta de su podredumbre”, declaró.

El diputado sostuvo que estos lineamientos forman parte de una secuencia de medidas que, desde su perspectiva, han buscado ampliar la capacidad de vigilancia y control del Estado sobre la ciudadanía.

En ese contexto, afirmó que primero se intentó concentrar información biométrica, después vincular teléfonos celulares con la identidad de sus usuarios, posteriormente restringir el uso de efectivo y ahora regular la información que circula en medios de comunicación y plataformas digitales.

Sánchez Villegas advirtió que el debate sobre los Derechos de las Audiencias debe garantizar la protección de las personas sin comprometer la independencia editorial de los medios ni limitar el trabajo periodístico y de comunicación.

“Quieren controlar lo que se publica en radio y televisión, quieren censurar a los periodistas, quieren limitar a los comunicadores, quieren ser los verdugos, quieren ser la inquisición de la libertad de expresión, por eso vamos a ponerles un alto”, sentenció.

Finalmente, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano sostuvo que dará seguimiento al proceso de impugnación y reiteró su llamado a frenar cualquier disposición que, a su juicio, implique censura o intervención gubernamental en los contenidos informativos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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