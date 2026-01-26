Presenta Gobierno de México 74 mundialitos y copas de futbol rumbo al Mundial 2026

Publicidad - LB2 -

El programa busca llevar el futbol a los 32 estados con torneos incluyentes para niñas, niños, jóvenes y adultos mayores.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno de México presentó el programa Mundial Social 2026, que contempla la realización de 74 mundialitos y copas de futbol a lo largo del año, como parte de las actividades paralelas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de ampliar el acceso al deporte y colocar a la población en el centro de la justa internacional.

La presentación fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien destacó que los torneos estarán abiertos a personas de todas las edades y condiciones, mediante la coordinación de dependencias federales como las secretarías de Educación Pública, de las Mujeres y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Mexicano de la Juventud.

“74 mundialitos y copas durante todo el 2026, con inscripciones abiertas para todas y todos”, señaló la presidenta durante la conferencia matutina.

El programa incluye seis copas principales: la Copa Escolar, la Copa Conade, la Copa Paralímpica, la Copa Barrio, la Copa Edad de Oro y la Copa Trabajadores, diseñadas para abarcar desde población infantil hasta adultos mayores, así como personas con discapacidad. En el caso de la Copa Escolar, se prevé la participación de hasta 22 millones de estudiantes de todo el país.

Las autoridades federales explicaron que el Mundial Social 2026 se articula en 10 ejes, entre ellos la promoción del deporte comunitario, la recuperación de espacios públicos, actividades culturales, murales y eventos paralelos, además de estrategias para fomentar la salud y la convivencia social.

Por su parte, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte detalló que la Copa Conade proyecta la participación de más de 10 mil equipos y 200 mil jugadores, mientras que el IMSS organizará mundialitos de futbol femenil, futbol caminando para adultos mayores y futbol incluyente para personas con síndrome de Down, además de una copa internacional infantil.

Asimismo, se anunciaron torneos específicos para mujeres, juventudes y comunidades tecnológicas, como el Torneo Nacional Mundial Mujeres Libres, la Jornada Nacional de Futbol para las Juventudes y la Copa FutBotMx, que combina deporte y robótica, con sedes en distintos puntos del país.

El Gobierno federal señaló que estos torneos permitirán llevar el futbol a los 32 estados, generar procesos de detección de talento mediante la presencia de visores y reclutadores, y aprovechar el Mundial 2026 como una plataforma de inclusión social, desarrollo comunitario y promoción deportiva, más allá de las sedes oficiales de la justa internacional.

