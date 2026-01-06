Pide Sheinbaum juicio justo para Nicolás Maduro y cuestiona operativo extranjero

Publicidad - LB2 -

La presidenta afirmó que deben respetarse el debido proceso y la soberanía, y dijo que México analizará el caso conforme a su política exterior.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que, ante la detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro, lo fundamental es que se le garantice un juicio justo, principio que —dijo— debe aplicarse en cualquier circunstancia y para cualquier persona, independientemente de afinidades políticas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el operativo que derivó en la captura de Maduro constituyó una violación a la soberanía de Venezuela, al tratarse de una acción atribuida a un gobierno extranjero en territorio de otro país, lo cual consideró contrario al derecho internacional.

“Lo esencial es que exista un juicio justo, con apego al debido proceso”, expresó la presidenta al referirse al caso.

Sheinbaum enfatizó que la exigencia de un proceso legal conforme a derecho es indispensable para que exista verdad y justicia, y adelantó que el Gobierno de México analizará el caso de manera puntual, con base en los principios constitucionales que rigen la política exterior del país.

La presidenta subrayó que su postura no obedece a simpatías políticas, sino al respeto irrestricto a la Constitución mexicana y a la tradición histórica de México en materia de relaciones internacionales, sustentada en la defensa de la soberanía y la no intervención.

Insistió en que, más allá de la opinión que se tenga sobre el gobierno de Nicolás Maduro o el régimen venezolano, no puede justificarse que una potencia extranjera utilice la fuerza o intervenga en los asuntos internos de otro Estado.

Finalmente, Sheinbaum señaló que, tras los hechos ocurridos, ningún partido de oposición en México —fuera de la alianza que la llevó a la Presidencia— se pronunció en contra de la intervención, lo cual, afirmó, debe ser considerado por la ciudadanía en el análisis del contexto político nacional.

