Niega Sheinbaum haber hablado con Trump sobre petróleo a Cuba

La presidenta asegura que el tema del crudo se resolverá por la vía diplomática y confirma envío de ayuda humanitaria a la isla.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta Claudia Sheinbaum negó haber abordado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el tema del envío de petróleo de México a Cuba, y aclaró que cualquier definición al respecto se atenderá por la vía diplomática, mientras el Gobierno de México prepara un nuevo paquete de ayuda humanitaria para la isla.

La mandataria rechazó las declaraciones del presidente estadounidense, quien afirmó que solicitó a México dejar de enviar crudo a Cuba y que su petición fue aceptada. Sheinbaum precisó que durante la llamada número 12 que sostuvo con Trump no se discutió el tema de Cuba ni el suministro de petróleo por parte de Pemex.

En el marco de la presentación de un proyecto de inversión en el puerto de Guaymas, Sonora, la presidenta informó que esta misma semana se enviará ayuda humanitaria a Cuba, consistente en alimentos, enseres e insumos básicos que requiere la población, mientras se atiende el tema energético.

Posteriormente, en un comunicado, la jefa del Ejecutivo federal reiteró que México continuará buscando, por medios diplomáticos, una solución al envío de petróleo a Cuba por razones humanitarias, sin confrontaciones con otros países, y subrayó que la política exterior mexicana se rige por principios de respeto, solidaridad y cooperación internacional.

Sheinbaum también destacó que la relación con Estados Unidos se mantiene en un marco de respeto y diálogo, y que en las conversaciones con el presidente Trump se avanza en diversos acuerdos en temas centrales de la agenda bilateral, como comercio y seguridad.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que México mantendrá su política de ayuda humanitaria a los países que lo requieran, al considerar este mecanismo como una vía para preservar el diálogo internacional y respaldar a los pueblos en situación de necesidad.

“No aceptamos que no haya ayuda humanitaria cuando algún país del mundo lo requiere, y lo vamos a seguir ejerciendo”, señaló el canciller durante un encuentro con legisladores.

El contexto del diferendo se da tras la firma de una orden ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos que faculta la imposición de aranceles adicionales a países que suministren petróleo a Cuba, bajo el argumento de una emergencia nacional por motivos de seguridad y política exterior.

