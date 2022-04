Al encabezar la ceremonia por el 108 Aniversario de la Defensa Patriótica del Puerto de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a mantener vigentes los principios de defensa de la soberanía nacional, de no intervención y de autodeterminación de los pueblos.





Ciudad de México. – “Tener relaciones de amistad con todos los pueblos del mundo, respetar a todos los gobiernos, pero defender nuestra soberanía porque México, con el esfuerzo y sacrificio de muchos mexicanos, es un país independiente, libre, soberano, no es colonia de ningún país extranjero, no es un protectorado”, enfatizó.

En la Heroica Escuela Naval Militar, en el municipio de Alvarado, el jefe del Ejecutivo sostuvo que “México es nuestra patria, es mucha, mucha la grandeza de México. Es un orgullo ser mexicana, ser mexicano, por eso siempre exclamamos con pasión: ¡Viva México!”.

En el acto solemne el mandatario pasó lista de Honor a los Héroes de la Heroica Escuela Naval Militar y del Heroico Colegio Militar. Además, tomó protesta a las y los cadetes de primer año e hizo entrega de espadines a cadetes, así como 15 menciones honoríficas y ocho condecoraciones ‘Bicentenario de la Armada de México’ al personal naval.

Acompañaron al presidente, los gobernadores de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. También los secretarios de Marina, José Rafael Ojeda Durán; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon y de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez.