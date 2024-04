Pedrito y las Afores

Publicidad - LB2 -

¡Morena va por dinero de trabajadores!

Texto de la periodista Laura Arreazola en la revista electrónica Politico.mx

Como diría mi abuela, “Y vuelve la burra al trigo”. Una vez más, ante una iniciativa de reforma a la ley que presenta el presidente López Obrador, la oposición reacciona como lo hace ante cada propuesta iniciada por este gobierno: con una campaña de mentiras y desinformación.

Una buena amiga, compartió lo siguiente en su muro de Facebook:

“Hoy, Morena se apropio de la AFORE de tus abuelos, mañana será tu casa y después tu cuenta bancaria. Pero no te preocupes, tu sigue como si nada…”

Ella no escribió ese post, le llegó de alguno de sus contactos, ella simplemente lo replicó. Pero no fue su única publicación de ese día denunciando el “atraco” que Morena esta a punto de perpetrar en contra del dinero de su abuelito, replicó varias, porque eso es lo que hace de manera continua, publicar todo tipo de post en contra de López Obrador, sin importar si hay algo de veracidad en dichas publicaciones.

Le pregunté sobre esa misma publicación si sabia que estaba contenido en el proyecto de ley, no me contestó, como dicen ahora, me dejo en visto.

Al menos, yo sé que ella es un usuario real, no un bot de esos a los que el señor y la señora X son tan afectos. Pero que ella sea real, no convierte el mensaje en realidad, sino que, por el contrario, y sin darse cuenta, puedo notar que mi querida amiga, tristemente, está infectada de un mal al que he denominado, el síndrome de Pedrito y el Lobo.

Mi querida amiga, a contrapelo de la realidad, todavía se anima a publicar de vez en cuando (replicar, porque ella solo replica lo que le llega, no le da para escribir sus propios textos) que, de seguir el gobierno de la Cuarta Transformación en el poder, pronto vamos a estar como Venezuela. Así como lo escucha, estimado lector@ todavía insiste en eso. Cuando le pregunto -con algo de sorna- como para cuando estima ella y sus asesores que va ocurrir tal catástrofe, me responde plenamente convencida: ¡PRONTO!

Igual me asegura que vivimos en una dictadura, y que es muy posible que las elecciones se suspendan. Como yo la aprecio porque lo conozco, no de hoy, sino desde nuestras mocedades, hace ya varias décadas, trato de, con datos, mostrarle la realidad. Pero no es fácil, porque ella vive en un permanente estado de zozobra, ante la llegada inminente del comunismo.

Para tratar de mitigar su temor más reciente, le compartí una infografía donde claramente se explica el contenido de la presente iniciativa de reforma a la ley de pensiones. Empieza el documento, rememorando, como antes de la reforma del 97, los trabajadores se jubilaban con el sueldo promedio de sus últimos 5 años de trabajo.

A la llegada del periodo neoliberal, este sistema solidario, que no se basaba en fines de lucro, sino en el bienestar del trabajador, fue remplazado por el negocio de las Afores, que, aunque al momento de su creación, prometieron mejores rendimientos, la realidad fue que el trabajador recibió mucho menor pensión, ¿y para las afores? pingues ganancias.

Para decirlo mas claro, antes del 97, si tu sueldo de los últimos 5 años, era de 10 pesos, tu te pensionabas con 10 pesos. Con las afores, a partir del 97, tu pensión bajo a $2.70 pesos. Imagínense la pensión de quien gana el salario mínimo, ese que durante el periodo neoliberal no podía aumentar, porque causaba inflación. A eso yo le llamo carecer de progenitora.

Para revertir un poco dicha injusticia, en el 2020, si, ya en este gobierno, se reformó la ley, para que el trabajador ahora reciba $6 pesos. No es suficiente, pero ciertamente $6 son mejor que $2.70. Bueno, pues la presente reforma busca que, con la aportación del gobierno, sumada a las ya existentes de trabajador y empleador, la pensión vuelva a llegar a los $10 pesos. ¡De eso se trata la reforma!

Ahora bien, para que el gobierno pueda complementar esos $4 pesos, hay que crear un fondo, buscar recursos. En la iniciativa se desglosan varias opciones, pero la que más escozor le causó a la oligarquía, fue la de agregar a este fondo el dinero de las cuentas individuales que han estado inactivas 10 años o más. Esas cuentas representan, más o menos el 0.04% del total de las cuentas manejadas por las afores.

Aquí es donde entran Pedrito y mi amiga a gritar, ¡Ahí vienen los de Morena a llevarse tu dinero! ¡Ahí vienen los de Morena a llevarse tu dinero! Lo cual es completamente falso, porque si bien, ese dinero, efectivamente se integraría al llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar, lo cierto es que el derecho del trabajador y de sus beneficiarios es imprescriptible, es decir, no se extingue su derecho a reclamar dicha pensión cuando ellos así lo decidan.

Como ya lo mencioné, líneas arriba, trate de razonar con ella, pero lo único que logré, es que replicara un nuevo post con el texto, “Morena va por tu AFORE”. Me pregunto, ¿tendrá ella acciones en Profuturo, Sura, Principal o ya de perdida en Afore Azteca? Se me hace que no.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.