Deserciones partidistas.

“Resulta sumamente Imposible pensar que en la militancia desconocían las prácticas ilícitas. Ilegales y tramposas de sus respectivos liderazgos en el transcurso del tiempo”

Resulta difícil de entender que no sabía la militancia de los partidos de las triquiñuelas para las designaciones de los puestos de elección popular, o de las formas mañosas de sus liderazgos vigentes para perpetuarse en las dirigencias para después lograr posiciones de elección que les permitirían obtener fuero por cualquier embestida que pudiera surgir después del lastimoso fracaso electoral que se les avecina, toda la militancia estaba cierta de las cosas que sucedían en sus partidos, no lo pueden negar ninguno de los que han desertado de los partidos PRI-PAN-PRD, no pueden justificarse negando que no lo conocían, incluso fueron cómplices, activos o pasivos, pero cómplices al fin de cuentas y más por el clima político interno en la militancia que se percibía, esa militancia que hoy emigra a otros partidos preferentemente a Morena.

Pero entonces ¿Cuál es la razón de la deserción en los partidos de oposición?

La respuesta, tal vez la más cerca de la realidad, pudiera estar en la transición formativa, real y futura de las fuerzas políticas y, derivado de ello, la formación de los contra pesos futuros, decidieron el éxodo las militancias por la posibilidad de encontrar su lugar en la política nacional ante la oportunidad que se les presentará después de la elección del 2 de Junio por el gran vacío político que generará el resultado la elección, no quieren ser parte de la lacerante derrota que se les avecina a sus partidos de origen.

Abandonan sus partidos por pleitos, cerrazón, falta de oportunidades y porque han comprendió que dentro del grupo político dominante en cada partido las oportunidades solo son para sus integrantes y no para nadie más y, además que con la pérdida del poder las oportunidades de colocación en el gobierno se les cerraron, se cierran los contratos, se cerraron las nóminas.

Y ante ese panorama, como consecuencia de las pasadas elecciones, MÁS el panorama futuro donde las posibilidades de recuperar el poder en esta elección son ínfimas las cosa se complica aún más para su supervivencia política y, ante ese panorama ven la oportunidad de la transición y contra pesos en el futuro, el barco se les está hundiendo y esos militantes disidentes no quieren ser de los ahogados, en su momento como náufrago post electoral la situación es más complicada.

La gran mayoría de la militancia disidente va con la idea de que es transitoria su SUMA a otros partidos, vendrá en el 2025 el inicio de la conformación de los nuevos contra pesos políticos (Partido) y de los cuales la gran mayoría de los disidentes formarán parte, serán fundadores.

Hay que entender que la gran mayoría de los disidentes son liderazgos/ militantes individuales con posiciones en, y por, sus partidos de origen, así como también liderazgos con sus simpatizantes algunos, mediáticamente causa desánimo en el partido que abandonan, pudiera pensarse también que los debilita por ejemplo hay estados donde el PRI ha quedado sin representación en los Congresos.

Obviamente que las deserciones son muy incómodas para el partido y sus liderazgos que la sufren y se tornan mucho más incomodísimas cuando estas deserciones abiertamente manifiestan que se van a Morena, no les incomoda tanto si se fueran a MC pero, a Morena, los mata de coraje y rabia.

Es entendible que les incomode muchísimo a los partidos que están perdiendo disidencia y a los ciudadanos que no son tan abiertos anti 4T y a Morena pero, jamás se ha ganado una elección restando, se gana SUMANDO y el que sume más es el que gana, lo saben y es el origen de su incomodidad y manifiesto rechazo a que se SUMEN a Morena, se les llama de todo a los disidentes cuando se SUMAN a Morena.

Hay que analizar lo que significa SUMAR en la política, y más en las estrategias electorales, y uno de los ejemplos más claros que hoy podemos constatar todos es la SUMA ESTRATEGICA que los liderazgos de tres partidos consideraron para poder ser contra peso a Morena y sus aliados que, según ellos, los podría llevar a la victoria después del desastroso resultado del 2018.

PRI-PAN-PRD por decisión solo de sus dirigencias decidieron SUMAR sus militancias y sus simpatizantes de sus siglas partidistas y formaron una alianza electoral y una alianza legislativa, tan solo por decisión de tres dirigentes SUMARON a sus partidos a una alianza sumatoria de esfuerzos, militantes, simpatizantes, recursos y estructuras territoriales y lo hicieron pensando precisamente en eso, “EL QUE SUMA GANA”.

Pero también tenemos que analizar que las RESTAS no llevan a la victoria, o la complican, y es precisamente lo que sucede con los tres partidos PRI-PAN-PRD hoy en día ante salida de militantes hacia otros partidos.

Es precisamente en las decisiones de los tres partidos PRI-PAN-PRD vemos el efecto de SUMA Y RESTA, política y electoral, con toda claridad y que será confirmado en 2 de Junio, por lo tanto no observaron que “EL QUE RESTA PIERDE”.

Pero todo este asunto, como lo mencioné líneas arriba, se trata de un golpe mediático que afecta la imagen y el estado de ánimo pero no debilita el volumen de la militancia del partido (PRI) aún a pesar de las salidas de liderazgos y de sus seguidores, o de un exalcalde, un alcalde, un exdiputado o diputados o un exsenador o senador, de un ex gobernador.

Sí hay volumen de seguidores de los liderazgos que se retiran pero, no son suficientes para golpear con severidad al partido, de acuerdo al volumen registrado en 2023 de militantes que avaló el PRI, por ejemplo, el resultado fue que el INE verificó que un total de 1´411,889 ciudadanas y ciudadanos, cuyos nombres el PRI remitió al INE como sus militantes, estaban inscritos en el padrón electoral y no tenían militancia en otro partido.

Mientras que el PAN tiene registrados en el 2023 ante el INE, y avalados por el Instituto Electoral, 277,665 militantes.

El PRD tiene registrados en 2023 ante el INE 999,249 militantes y su posicionamiento por su fuerza política en la alianza con el PRI-PAN contradice seriamente la veracidad del volumen de militantes en este partido.

Si sumamos los ciudadanos inscritos como militantes de todos los partidos políticos registrados encontramos que suman alrededor de 6´500,000 registrados por los partidos como militantes ante el INE contra un padrón electoral de 98´000,000 de votantes nos damos cuenta que la militancia partidista es tan solo del 6.6% de los mexicanos con credencial para votar.

Por lo tanto el impacto de la disidencia de militantes del PRI-PAN-PRD es mediática porque va dirigida a los ciudadanos que no están inscritos en ningún partido político, ahí es donde causa el efecto buscado.

Cuando en redes se promueve la información de salida de militantes del PRI-PAN-PRD a Morena o a MC (los menos) los tres partidos guardan silencio porque no les ocupa, ni les inquieta el tema y, si respondieran, darían pie a que los no militantes se enteren en sus redes de la salida de liderazgos y militantes, por eso ni Alejandro Moreno del PRI ni a Marko Cortez del PAN les incomoda ya que ellos está afianzados y, además, se quitan de gente que no les son afines.

El problema serio que si les va a causar mucho dolor de cabeza para subsistir es después de las elecciones cuando el planteamiento serio que se tendrán que hacer los disidentes y las militancias es la alternativa de integrarse en la formación de la nueva fuerza política nacional que se estaría promoviendo desde el estado de Hidalgo, será muy interesante el reagrupamiento de los disidentes del PRI y la militancia leal, o tumban a sus hoy dirigentes o formarán el nuevo partido político, lo mismo sucederá con el PAN solo que estos tendrá que quitar todo lo que huela a perdedores.

Hay tiempos para SUMAR, como también hay tiempos para RESTAR

“En política, como en matemáticas, hay momentos para sumar y momentos para restar. A veces, la estrategia adecuada implica unir fuerzas y colaborar, mientras que en otras ocasiones es necesario tomar distancia y reducir la influencia de ciertos elementos. Al igual que en una ecuación, el contexto y los objetivos determinan si debemos agregar o sustraer.”

