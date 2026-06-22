Inicia Morena registro de aspirantes para 17 gubernaturas; Chihuahua entra este martes

Publicidad - LB2 -

Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez son los únicos perfiles confirmados hasta ahora para participar en el proceso interno

Ciudad de México (ADN/Staff) – Morena inició este lunes el proceso de registro de aspirantes que buscan participar en la selección de las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Cuarta Transformación en las 17 entidades donde se renovarán gubernaturas en 2027.

Las actividades comenzaron en el World Trade Center de la Ciudad de México con la inscripción de interesados provenientes de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche, conforme al calendario aprobado por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

- Publicidad - HP1

En el caso de Chihuahua, el registro está programado para este martes 23 de junio, fecha en la que acudirán los perfiles interesados en participar en el proceso interno que definirá a quien encabezará los trabajos políticos de la coalición rumbo a la elección estatal.

Hasta el momento, la dirigente estatal de Morena, Brigitte Granados, ha confirmado la participación del alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, así como de la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño.

Ambos son considerados los principales perfiles de Morena en la entidad y han manifestado públicamente su intención de competir por la coordinación estatal, posición que tradicionalmente se convierte en la antesala de la candidatura a la gubernatura.

Aunque han surgido versiones sobre el posible interés de otros actores políticos, entre ellos el exdirigente estatal Martín Chaparro y el diputado federal Héctor Cabada Alvídrez, hasta ahora no existe confirmación oficial de que participarán en el proceso.

Durante el arranque de los registros, el exsecretario general de Gobierno de Baja California, Alfredo Álvarez Cárdenas, fue uno de los primeros aspirantes en formalizar su inscripción ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

La dirigencia nacional del partido ha señalado que los registros forman parte de una etapa inicial que posteriormente dará paso a la aplicación de encuestas para medir el posicionamiento y competitividad de los aspirantes en cada entidad.

Morena, PT y PVEM acordaron realizar de manera conjunta el registro y la medición de aspirantes, mientras que la definición final sobre candidaturas y posibles coaliciones será tomada en una fase posterior por las dirigencias nacionales de los partidos.

La jornada de este martes será una de las más observadas políticamente debido a que Chihuahua figura entre los estados donde la disputa interna de Morena ha generado mayor expectativa de cara a la sucesión gubernamental de 2027.