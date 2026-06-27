Inaugura Sheinbaum planta binacional para combatir al gusano barrenador del ganado en Chiapas

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La instalación producirá 100 millones de moscas estériles por semana y refuerza la cooperación entre México y Estados Unidos en sanidad animal.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado en Metapa de Domínguez, Chiapas, una instalación desarrollada de manera conjunta entre los gobiernos de México y Estados Unidos para fortalecer el combate a esta plaga que afecta a la ganadería y a la sanidad animal en ambos países.

La nueva planta producirá 100 millones de moscas estériles por semana, mediante una estrategia de control biológico que busca reducir la reproducción del gusano barrenador y proteger la actividad pecuaria. La construcción de la instalación se realizó en un periodo de 12 meses.

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Durante el acto inaugural, la mandataria destacó que el proyecto representa un ejemplo de cooperación internacional basada en el respeto entre naciones y el trabajo conjunto para atender desafíos compartidos.

“Desde Chiapas, donde comienza México, enviamos también un mensaje al mundo: la cooperación entre países soberanos siempre será más poderosa que la confrontación cuando se trata de proteger el bienestar de nuestros pueblos”.

Sheinbaum señaló que la relación entre México y Estados Unidos debe continuar sustentándose en el respeto mutuo, el diálogo, la cooperación y el reconocimiento de la soberanía de ambos países. Asimismo, agradeció el respaldo del Gobierno estadounidense para concretar la planta, al reconocer la aportación técnica y financiera realizada para su construcción.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, calificó la inauguración como un ejemplo de la capacidad de ambos gobiernos para trabajar de manera coordinada y reconoció a la presidenta mexicana como una aliada en materia de cooperación bilateral.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, anunció una inversión adicional de 83.8 millones de dólares para ampliar las acciones de control del gusano barrenador, incrementar la producción de moscas estériles en territorio mexicano y fortalecer los mecanismos de prevención en ambos lados de la frontera.

“Esta Planta demuestra que cuando la ciencia y la cooperación caminan de la mano, los beneficios llegan a nuestros pueblos”, afirmó la presidenta.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, informó que como parte de la estrategia nacional de contención de la plaga se han inspeccionado 5.3 millones de cabezas de ganado, revisado más de 84 mil cargamentos y liberado 7 mil millones de moscas estériles. Agregó que las labores también incluyen la participación de 2 mil especialistas, 4 mil técnicos del programa Sembrando Vida, más de 400 mil sembradoras y sembradores, así como la instalación de 578 mil trampas artesanales, con las que se han capturado más de 13 millones de moscas.

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