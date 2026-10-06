Inaugura Claudia Sheinbaum nuevo CRIT Teletón en Colima

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La presidenta destacó que la Constitución garantiza el derecho a la rehabilitación para personas con discapacidad permanente.

Colima, Colima (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración del nuevo Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón en Colima, en coordinación con la Fundación Teletón.

Durante el evento, la mandataria federal recordó que en diciembre de 2024 se elevó a rango constitucional la obligación del Estado de garantizar el derecho a la rehabilitación y habilitación de las personas con discapacidad permanente, con prioridad para menores de 18 años.

“Un Centro de Rehabilitación, un CRIT, es una muestra de amor. De amor al prójimo, de amor a las niñas y a los niños”.

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Sheinbaum Pardo reconoció la labor de Teletón durante 29 años en la atención y rehabilitación de niñas y niños, al destacar que este trabajo refleja solidaridad, fraternidad y compromiso social.

La presidenta señaló que México cuenta con un marco constitucional que establece una pensión para personas con discapacidad permanente y el derecho a la rehabilitación para quienes viven con esta condición.

De acuerdo con el esquema referido por la mandataria, la pensión para personas de 0 a 29 años es financiada por el Gobierno de México, mientras que de 30 a 64 años se sostiene con participación de 24 entidades federativas.

“Qué mejor que lo haga quien lo sabe hacer, quien tiene el amor, la experiencia, el profesionalismo para poderlo llevar a cabo”.

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, agradeció el respaldo al proyecto y señaló que el nuevo CRIT permitirá brindar rehabilitación a hasta 700 niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

El centro atenderá a población de los municipios de Colima, así como de algunas regiones de Jalisco y Michoacán, de acuerdo con lo informado durante la inauguración.

El presidente y fundador de Fundación Teletón México, Fernando Landeros Verdugo, reconoció el apoyo de la presidenta para avanzar en el derecho a la rehabilitación, la entrega de apoyos y la apertura de espacios de inclusión.

La obra cuenta con más de 4 mil 500 metros cuadrados de construcción en un terreno de 21 mil metros cuadrados, donde participaron más de 300 trabajadores durante su desarrollo.

El nuevo CRIT de Colima forma parte de la red de centros especializados orientados a la rehabilitación e inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en el país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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