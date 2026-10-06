Devela Lotería Nacional billete dedicado al proyecto Olinia

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El Sorteo Especial 317 reconoce los diseños del vehículo eléctrico mexicano y tendrá un premio mayor de 27 millones de pesos.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Lotería Nacional develó el billete conmemorativo del Sorteo Especial número 317, dedicado al proyecto Olinia, la línea de vehículos eléctricos impulsada por el Gobierno de México.

La emisión fue presentada en coordinación con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, con el propósito de reconocer las capacidades científicas y tecnológicas del país, así como el trabajo de más de 70 especialistas mexicanos vinculados al desarrollo del proyecto.

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La develación estuvo encabezada por la secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez; la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el director del Proyecto Olinia, Roberto Capuano Tripp.

Ruiz Gutiérrez señaló que Olinia representa una muestra del conocimiento científico, tecnológico y humanístico orientado a atender problemas nacionales, particularmente en materia de movilidad y sustentabilidad.

“En Olinia hay conocimiento científico, tecnológico y también humanístico para ver cómo pensamos en resolver los problemas de las personas”.

La secretaria destacó que la electromovilidad forma parte de una visión de largo plazo para reducir la contaminación generada por el transporte y avanzar hacia alternativas sustentables, vinculadas también con nuevas formas de generación de energía renovable.

Olivia Salomón afirmó que el billete reconoce al talento mexicano y a quienes participan en la construcción de soluciones propias, al considerar que Olinia representa una apuesta por una movilidad más limpia, sustentable y accesible.

“Este billete también es para ustedes”.

Roberto Capuano Tripp destacó que la Lotería Nacional forma parte de la memoria cotidiana del país y que dedicar un billete al vehículo eléctrico mexicano tiene un significado especial para quienes participan en su desarrollo.

El director del proyecto explicó que Olinia fue concebido a partir de necesidades cotidianas de la población, como traslados cortos al trabajo, a la escuela o el transporte de mercancías.

El Sorteo Especial número 317 contará con 2 millones 400 mil cachitos, un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 80 millones de pesos.

El sorteo se realizará el viernes 16 de octubre a las 8:00 de la noche y será transmitido por el canal institucional de YouTube de Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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