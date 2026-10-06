Reemplaza JMAS tubería sanitaria en Bosques de Jacarandas

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La intervención se realiza tras un hundimiento ocasionado por lluvias en el cruce de las calles Jacarandas y Olmos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez atiende un hundimiento registrado en la colonia Bosques de Jacarandas, donde reemplazará 24 metros lineales de tubería sanitaria.

De acuerdo con el organismo, la afectación fue ocasionada por las lluvias registradas en la ciudad y se ubica en el cruce de las calles Jacarandas y Olmos.

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Enrique Garduño, coordinador de Alcantarillado del Distrito 5, informó que en el punto se realizan trabajos de reparación en la red sanitaria, debido a que la tubería dañada provocaba brotes de aguas residuales en la zona.

“Vamos a cambiar alrededor de 24 metros lineales de una tubería de 8 pulgadas de material PVC, para reemplazar el material de concreto que se encontraba anteriormente y que ya había cumplido su vida útil”.

El funcionario explicó que, una vez reparada la línea, se regularizará el flujo de agua residual en el sector.

Debido a las labores, permanece obstruido uno de los carriles de la calle Jacarandas, donde maquinaria especializada realiza los trabajos correspondientes.

Entre los equipos utilizados se encuentra una unidad tipo vactor, que permite succionar agua y reducir niveles para facilitar el reemplazo de la tubería, además de una retroexcavadora y una cuadrilla operativa.

Garduño señaló que el cierre parcial permite mantener un carril libre para que las y los habitantes de la zona puedan transitar durante el desarrollo de las reparaciones.

El coordinador agregó que también se realizó limpieza de alcantarillas, donde se detectó una cantidad considerable de toallitas húmedas, materiales que pueden provocar taponamientos e impedir el funcionamiento adecuado de la red sanitaria.

La JMAS informó que del 24 de septiembre a la fecha se han detectado 51 hundimientos confirmados, de los cuales personal del organismo ha reparado 35 en distintos puntos de la ciudad.

El organismo indicó que mantiene equipos y maquinaria desplegados para dar seguimiento a los hundimientos restantes y atender afectaciones ocasionadas por las lluvias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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