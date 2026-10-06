Fortalece JMAS coordinación con Canadevi para agilizar trámites de vivienda

Publicidad - LB2 -

La Junta de Agua trabaja en una plataforma digital para facilitar procesos relacionados con nuevos desarrollos en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez sostuvo un encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y facilitar trámites para nuevos proyectos habitacionales en la ciudad.

Durante la reunión, representantes del sector vivienda expusieron inquietudes relacionadas con la necesidad de reducir tiempos de gestión y contar con procesos más claros, a fin de avanzar con mayor certeza en el desarrollo de nuevos proyectos.

- Publicidad - HP1

El director ejecutivo de la JMAS Juárez, Alberto Paredes, señaló que la comunicación con Canadevi es relevante debido al papel que este sector tiene en el crecimiento urbano y económico de Ciudad Juárez.

“Son empresarios muy importantes para el desarrollo de Juárez y vamos a seguir trabajando de la mano para que la ciudad crezca más”.

Como parte de este trabajo, la Junta de Agua avanza en la creación de una nueva plataforma digital que permitirá a los usuarios conocer de manera más sencilla los documentos necesarios para realizar trámites relacionados con proyectos de desarrollo.

Paredes explicó que la herramienta busca hacer los procesos más rápidos y digitales, además de reducir errores y facilitar la atención a quienes acuden a la dependencia.

“Estamos trabajando de la mano con ellos para que las plataformas que actualmente son muy manuales sean más digitales, que haya menos errores y eso nos permita agilizar los trámites”.

Otro de los temas abordados fue la carta de factibilidad, documento que permitirá a los desarrolladores conocer desde el inicio las obras de agua y drenaje que podrían requerirse en un terreno antes de iniciar un proyecto.

De acuerdo con la JMAS, este procedimiento busca dar mayor claridad a las inversiones necesarias para nuevos desarrollos, evitando que los constructores enfrenten costos adicionales una vez iniciado el proceso.

Integrantes de Canadevi reconocieron la disposición de la Junta de Agua para mantener el diálogo y continuar el trabajo conjunto en la mejora de procesos relacionados con vivienda e infraestructura hidráulica.

La JMAS Juárez reiteró que mantendrá las puertas abiertas para atender las inquietudes del sector empresarial y trabajar de manera coordinada en acciones que impulsen la inversión, el desarrollo urbano y el crecimiento de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.