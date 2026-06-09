Garantiza Sheinbaum inauguración del Mundial y descarta represión ante protestas

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La presidenta afirmó que su gobierno mantendrá el diálogo con la CNTE y rechazó responder con fuerza a las movilizaciones.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México se desarrollará con normalidad y sostuvo que su administración no responderá con medidas represivas ante las movilizaciones y protestas registradas en las últimas semanas.

Durante su conferencia, la mandataria señaló que existe una intención de proyectar una imagen de caos en el país en vísperas del evento deportivo internacional, aunque sostuvo que México no enfrenta una situación de descontento social generalizado.

“No vamos a reprimir. Seguiremos privilegiando el diálogo, la contención pacífica y la atención institucional de los conflictos”.

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Sheinbaum consideró que algunas expresiones que promueven acciones de confrontación física o bloqueos contribuyen a la polarización y afirmó que tanto sectores de ultraderecha como grupos radicales terminan coincidiendo en la construcción de una narrativa de inestabilidad.

La presidenta destacó que el Gobierno Federal mantiene mesas de diálogo permanentes con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y recordó que se han implementado medidas como incrementos salariales por encima de la inflación, la basificación de más de 200 mil trabajadores de la educación y el fortalecimiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Respecto a las demandas relacionadas con la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, indicó que una eliminación total del esquema actual tendría un impacto financiero equivalente a cerca del 20 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, por lo que consideró inviable esa alternativa en las condiciones actuales.

Asimismo, informó que el Gobierno Federal publicó un decreto para facilitar la movilidad durante la inauguración del Mundial 2026 en la capital del país. Entre las medidas destacan la implementación de trabajo a distancia para personal administrativo federal, la suspensión de clases en todos los niveles educativos en la Ciudad de México y un exhorto a empresas privadas para adoptar esquemas de teletrabajo en actividades no esenciales.

“La inauguración del Mundial está garantizada y se desarrollará con normalidad”.

En materia internacional, Sheinbaum reiteró la exigencia de información y justicia por los casos de mexicanos fallecidos bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses. Añadió que actualmente existen alrededor de 14 mil connacionales detenidos en centros de ICE y CBP, mientras continúan procesos legales y gestiones diplomáticas.

Finalmente, la presidenta reafirmó que México mantendrá una relación de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, comercio y migración, pero insistió en que su gobierno no aceptará acciones que vulneren la soberanía nacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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