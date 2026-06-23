Fortalece Gobierno federal sistema de salud con tecnología y modernización de servicios

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La administración federal destacó inversiones en tomógrafos, telemedicina y mejoramiento de clínicas para ampliar la cobertura médica.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el Gobierno federal impulsa una estrategia de fortalecimiento del sistema público de salud mediante la modernización tecnológica, la ampliación de servicios médicos y el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria en instituciones como el IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.

Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria destacó que estas acciones forman parte de una política orientada a garantizar el acceso universal a la atención médica, desde la prevención hasta el tratamiento de enfermedades de alta complejidad.

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“Nuestra visión es que el Estado debe garantizar el acceso a la salud desde la prevención hasta la atención de la enfermedad más compleja”, señaló Sheinbaum.

Entre las principales acciones anunciadas se encuentra la instalación de 42 tomógrafos de alta tecnología en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los cuales 41 corresponden a equipos de 256 cortes distribuidos en 40 hospitales ubicados en 19 estados del país.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que estos equipos permiten mejorar la detección temprana de tumores, fracturas, hemorragias internas y otras afecciones, además de incrementar la capacidad diagnóstica de las unidades médicas. Según explicó, actualmente realizan un promedio de 50 estudios diarios, cifra superior a la registrada con los equipos anteriores.

En el caso del ISSSTE, la institución amplió su red de telemedicina de 239 a 859 unidades médicas, con el propósito de ofrecer consultas de especialidad, seguimiento clínico, diagnóstico y tratamiento a distancia para pacientes de distintas regiones del país.

De acuerdo con el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, este sistema permite brindar atención en áreas como medicina interna, geriatría, dermatología, cardiología, endocrinología, neumología, psiquiatría, traumatología, ginecología y otras especialidades.

Por su parte, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que mediante el programa La Clínica es Nuestra se destinaron durante 2025 recursos por 4 mil 608 millones de pesos para mejorar 8 mil 483 unidades médicas en todo el país.

Las inversiones permitieron realizar más de 42 mil acciones de infraestructura, equipamiento, adquisición de instrumental médico y mobiliario, con la participación de más de 67 mil personas en los procesos de decisión comunitaria.

La presidenta también destacó el avance del programa Salud Casa por Casa, mediante el cual se han realizado millones de consultas a personas adultas mayores y con discapacidad, además de la próxima consolidación de las Farmacias del Bienestar y la implementación gradual del Servicio Universal de Salud.

“Este año se consolidan Farmacias del Bienestar y el próximo año iniciaremos ya con la credencial el Servicio Universal de Salud”, afirmó la titular del Ejecutivo federal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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