Se registran Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar para buscar la candidatura de Morena en Chihuahua

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Los aspirantes formalizarán este martes su participación en el proceso interno para la definición de la candidatura a la gubernatura.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La senadora con licencia Andrea Chávez Treviño y el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, formalizarán este martes su registro como aspirantes en el proceso interno de Morena para la definición de la candidatura a la gubernatura de Chihuahua.

Andrea Chávez confirmó su participación mediante un mensaje difundido en redes sociales, donde informó que acudiría a registrarse ante el partido para competir por la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en la entidad.

“Hoy me registro ante Morena para tomar la rienda de nuestro estado”, escribió la legisladora con licencia en sus plataformas digitales.

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En un video publicado posteriormente, Chávez sostuvo que su decisión se encuentra respaldada por los resultados que, aseguró, ha obtenido en encuestas de opinión y por el contacto permanente que mantiene con ciudadanos en distintas regiones de Chihuahua.

La aspirante señaló que buscará encabezar el proyecto político de Morena en el estado rumbo a la renovación de la gubernatura, cuyo proceso electoral se desarrollará en 2027.

Por su parte, Cruz Pérez Cuéllar también prevé concretar su registro durante la mañana de este martes. Desde el lunes se encuentra en la Ciudad de México para participar en el procedimiento establecido por la dirigencia nacional del partido.

Asimismo, se espera que el exdirigente estatal de Morena, Martín Chaparro Payán, confirme su incorporación al proceso interno, luego de haber iniciado su solicitud de registro mediante la plataforma digital habilitada por el partido.

De acuerdo con la convocatoria emitida por Morena, el registro presencial se realiza de las 8:00 a las 18:00 horas, mientras que la modalidad en línea permanecerá abierta hasta el próximo 27 de junio para quienes busquen participar en la selección interna.

La definición de las candidaturas forma parte del proceso de organización política con miras a los próximos comicios estatales, en los que Morena buscará competir por el gobierno de Chihuahua.

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