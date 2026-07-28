Reemplaza JMAS tubería de drenaje tras hundimiento en avenida Clara Fuentes

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La reparación contempla el cambio de 30 metros de tubería de 36 pulgadas en el cruce con Prolongación Manuel J. Clouthier.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez realiza trabajos de reparación en un hundimiento registrado sobre la avenida Clara Fuentes, provocado por el colapso de una tubería de drenaje debido al desgaste de la infraestructura.

La intervención se lleva a cabo en el cruce de la avenida Clara Fuentes y Prolongación Manuel J. Clouthier, donde cuadrillas operativas trabajan con maquinaria especializada para atender la falla y restablecer las condiciones de la vialidad.

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El ingeniero Abraham Méndez, coordinador de Alcantarillado del Distrito 2, informó que la falla fue detectada luego de un reporte del Parque Industrial Río Bravo por un encharcamiento de aguas residuales.

Tras recibir el aviso, personal de la JMAS acudió al sitio y localizó una abertura en la vialidad derivada del colapso de la línea de drenaje, por lo que se inició la excavación y retiro de la tubería dañada.

“Vamos a cambiar aproximadamente 30 metros lineales de tubería de 36 pulgadas. Los trabajos se realizarán durante este día y esperamos concluir mañana para que posteriormente el Departamento de Bacheo inicie los trabajos para la reposición del pavimento”, detalló.

La descentralizada informó que el nuevo material tendrá mayor durabilidad y resistencia, con el objetivo de reducir riesgos de nuevas afectaciones en la infraestructura sanitaria del sector.

Para realizar las maniobras fue necesario cerrar la circulación sobre la avenida Clara Fuentes, así como el acceso desde el bulevar Independencia hacia dicha vialidad.

La zona permanece señalizada por la presencia de personal operativo y maquinaria, por lo que la JMAS pidió a las y los automovilistas respetar los señalamientos, conducir con precaución y utilizar vías alternas mientras concluyen los trabajos.

Una vez finalizado el reemplazo de la tubería, el Departamento de Bacheo iniciará la reposición del pavimento para reabrir la circulación en condiciones seguras.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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