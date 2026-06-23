Formaliza Cruz Pérez Cuéllar registro en Morena para coordinar la Transformación en Chihuahua

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El alcalde con licencia de Ciudad Juárez acudió a la sede nacional del partido para participar en el proceso interno rumbo a 2027

Ciudad de México (ADN/Staff) – El alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, formalizó este martes su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, dentro del proceso interno de Morena para definir a quien encabezará los trabajos de organización política rumbo a las elecciones de 2027.

El registro se llevó a cabo en la sede nacional del partido, donde el político juarense entregó la documentación correspondiente ante la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora.

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La inscripción de Pérez Cuéllar ocurre una semana después de solicitar licencia a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, con el objetivo de participar de tiempo completo en el proceso interno establecido por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

Durante el acto estuvo acompañado por legisladores locales y federales afines a su proyecto político, entre ellos los diputados locales Pedro Torres, Leticia Ortega, Elizabeth Guzmán, Magdalena Rentería, María Antonieta Pérez, Brenda Ríos, Herminia Gómez y Jael Argüelles.

También acudieron los diputados federales Mayte Vargas y Alejandro Pérez Cuéllar, así como la síndica municipal de Ciudad Juárez, Ana Carmen Estrada García.

“Vamos a seguir caminando con la gente, escuchando y construyendo un proyecto incluyente para todas y todos los chihuahuenses, siempre privilegiando la unidad y los valores que dieron origen a nuestro movimiento”.

Tras concluir el trámite, Pérez Cuéllar agradeció las muestras de respaldo y reiteró su compromiso con el proyecto político impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El aspirante sostuvo que Chihuahua requiere consolidar un modelo de gobierno enfocado en el bienestar social, la justicia y el fortalecimiento de las políticas impulsadas por la Cuarta Transformación.

La contienda interna de Morena en Chihuahua es una de las más observadas a nivel nacional, debido a la relevancia política del estado y a la participación de perfiles con amplia presencia pública dentro del movimiento.

El proceso contempla la realización de mediciones y encuestas internas que permitirán definir a la persona encargada de coordinar los trabajos políticos de Morena en la entidad, figura que tradicionalmente se convierte en la principal carta del partido para la elección de gobernador.

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