Responde Cruz Pérez Cuéllar a Maru Campos y presume obras realizadas en Ciudad Juárez

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El alcalde con licencia aseguró que su administración transformó la ciudad con infraestructura educativa, vial y comunitaria sin contratar deuda.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, respondió a las declaraciones de la gobernadora Maru Campos, quien durante una gira de trabajo en Delicias afirmó que no le conocía ninguna obra realizada durante su gestión al frente del gobierno municipal.

La respuesta fue difundida mediante un video publicado en redes sociales, donde el edil juarense cuestionó directamente la afirmación de la mandataria estatal y presentó una relación de proyectos ejecutados durante su administración.

“Gobernadora, en serio, ¿ninguna obra?”, expresa Pérez Cuéllar al inicio del material audiovisual.

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El video fue grabado desde una cancha deportiva y muestra diversas acciones de infraestructura desarrolladas en distintos sectores de la ciudad, las cuales, según el alcalde con licencia, han contribuido a mejorar espacios educativos, comunitarios, recreativos y de movilidad urbana.

Entre las obras destacadas se encuentra la rehabilitación de más de 700 escuelas y la instalación de más de 150 domos en espacios públicos, acciones enfocadas al fortalecimiento de la infraestructura educativa y comunitaria.

En materia de espacios públicos y deporte, el edil señaló la construcción y rehabilitación de más de 500 parques, además de mejoras efectuadas en instalaciones deportivas como el Estadio 8 de Diciembre.

Respecto a movilidad y servicios urbanos, Pérez Cuéllar mencionó la instalación de más de 122 mil luminarias, así como la construcción y rehabilitación de más de 400 vialidades. También destacó proyectos de conectividad como el Distribuidor Vial Talamás Camandari y el Puente Carlos Villarreal.

Al cierre de su mensaje, el alcalde con licencia sostuvo que las obras realizadas durante su administración fueron ejecutadas sin recurrir a endeudamiento público y contrastó esa situación con la política financiera del gobierno estatal.

“Dice que no nos conoce una obra; lo que no conoce es a Ciudad Juárez”, afirmó al concluir su mensaje.

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