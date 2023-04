«Es una intromisión abusiva»; reprueba AMLO infiltración de la DEA en México

Publicidad - LB2 -

Luego de que la titular de la DEA diera a conocer el operativo estadounidense en territorio mexicano y otros países.

México (ADN/Adriana Saucedo) El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que su gobierno no permitirá la infiltración de agentes de la DEA en México y reprobó el actuar de las autoridades americanas para investigar a los hijos de Joaquin «El Chapo» Guzmán en territorio mexicano.

Luego de que la titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Anne Milgram, diera a conocer que durante los últimos meses se contó con agentes infiltrados dentro de la organización conocida como «Los Chapitos», el presidente de México reprobó el actuar.

«Es una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo van a estar espiando? ¿Qué no hasta bajaron un globo de China los de Estados Unidos? Nosotros no hacemos eso», rechazó el mandatario en conferencia de prensa.

Previamente, autoridades de Estados Unidos acusaron que hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocido como «El Chapo de Sinaloa», mantiene las operaciones de tráfico de fentanilo a territorio americano bajo el nombre de «Los Chapitos»

