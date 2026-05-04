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Realizará JMAS cambio de válvula en colonia Satélite para mejorar servicio

Juárez / El Paso

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POR Redacción ADN / Agencias
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Trabajos programados para este martes podrían afectar presión de agua en zonas aledañas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) llevará a cabo este martes 5 de mayo el cambio de una válvula en la colonia Satélite, como parte de las acciones para mejorar el suministro de agua potable.

Los trabajos se realizarán sobre la calle Estación Bustillos, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, periodo durante el cual se prevé suspensión o baja presión del servicio en sectores cercanos.

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La intervención estará a cargo del Departamento de Agua Potable, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica en esta zona de la ciudad.

Las autoridades exhortaron a los vecinos a tomar previsiones y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades durante el tiempo que duren las labores.

Se exhorta a los vecinos a hacer acopio de agua para las necesidades físicas, agradeciendo su paciencia

La JMAS reiteró que este tipo de trabajos son necesarios para mejorar la calidad y continuidad del servicio, por lo que pidió comprensión a la ciudadanía ante las afectaciones temporales.

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