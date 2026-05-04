Fija PAN postura sobre caso Rocha Moya y respalda a Maru Campos

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Dirigencia estatal rechaza señalamientos contra la gobernadora y critica licencia del mandatario de Sinaloa.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua fijó su postura respecto a la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como ante los señalamientos dirigidos a la gobernadora Maru Campos.

La dirigencia estatal, encabezada por Daniela Álvarez, sostuvo que los cuestionamientos hacia la mandataria chihuahuense forman parte de un intento por desviar la atención del contexto que enfrenta Morena a nivel nacional.

“Pedir la licencia de Maru intenta, de manera burda, desviar la atención del caso Rocha/Sinaloa”

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En su posicionamiento, el PAN señaló que la licencia de Rocha Moya responde a un escenario judicial en el que, afirmó, existen procesos abiertos en instancias internacionales, lo que consideró un tema de mayor gravedad.

Asimismo, contrastó esta situación con el caso de Chihuahua, donde aseguró que no existen acusaciones formales contra la gobernadora Maru Campos, destacando acciones en materia de seguridad realizadas por la administración estatal.

El partido también hizo referencia a los hechos recientes relacionados con un operativo de seguridad, indicando que la mandataria estatal no tenía conocimiento previo de ciertas circunstancias, y que tras ello se ordenaron investigaciones internas y colaboración con autoridades federales.

“En Chihuahua no existe ninguna acusación contra la gobernadora Maru Campos, ni aquí ni allá”

Finalmente, la dirigencia panista subrayó que existe una diferencia en la forma de actuar entre ambos casos, al señalar que en Chihuahua se mantiene una política de combate al crimen con transparencia, mientras que a nivel federal se cuestiona el manejo de situaciones similares.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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