Reconoce dirigencia estatal de Morena nombramiento de Ariadna Montiel y destaca unidad interna

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Señalan que la nueva presidencia nacional fortalecerá la organización del partido y dará continuidad al proyecto político.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, reconoció la designación de Ariadna Montiel Reyes como presidenta nacional del partido, al considerar que su llegada fortalecerá la estructura interna y la continuidad del movimiento.

La dirigente estatal señaló que la nueva titular del Comité Ejecutivo Nacional cuenta con la experiencia necesaria para consolidar el proyecto político, en un contexto donde Morena mantiene una base amplia de militantes a nivel nacional.

“Le deseamos éxito en esta nueva responsabilidad y confiamos en que su experiencia va a contribuir al fortalecimiento de Morena y al cumplimiento de sus principios”

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Granados indicó que la nueva dirigencia dará seguimiento al trabajo organizativo que ha permitido al partido posicionarse como una de las principales fuerzas políticas del país, respaldado por millones de afiliados.

Asimismo, destacó que la unidad al interior del partido se mantendrá como eje central, bajo la premisa de fortalecer la participación de la militancia y avanzar en los objetivos del movimiento.

“En Morena estamos unidos y siempre trabajaremos por ello. Ya tenemos reglas claras y con ellas hay que trabajar juntos para que la transformación llegue a Chihuahua”

La lideresa estatal reiteró el respaldo de la estructura en Chihuahua hacia la nueva dirigencia nacional, subrayando la importancia de mantener cohesión interna en el contexto político actual.

Finalmente, expresó su expectativa de que la nueva etapa en la dirigencia contribuya al fortalecimiento del partido tanto a nivel nacional como en las entidades federativas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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